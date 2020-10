C’est aux 13 meilleures équipes de Dancing With the Stars Saison 29, et la compétition est plus rude que jamais dans la salle de bal ABC. La quatrième semaine du concours de danse présentera des performances “excitantes et émotionnelles” des célébrités restantes et de leurs partenaires professionnels, a annoncé ABC avant l’épisode de lundi, y compris le puissant hommage de Skai Jackson à son ami et acteur décédé Cameron Boyce.

Voici la programmation de l’épisode de lundi:

Monica Aldama de Netflix’s Cheer et le pro Val Chmerkovskiy dansent la samba sur “Party in the USA” de Miley Cyrus. Kaitlyn Bristowe de The Bachelorette et le pro Artem Chigvintsev dansent la valse viennoise sur “Beautiful Crazy” de Luke Combs. Le champion du Super Bowl Vernon Davis et la pro Peta Murgatroyd dansent la rumba sur “Let’s Stay Together” de Al Green et l’actrice Anne Heche et Keo Motsepe dansent le paso doble sur “Rise” de Katy Perry. L’actrice de Disney Channel Skai Jackson et le pro Alan Bersten dansent le foxtrot sur “Ordinary People” de John Legend. L’actrice Justina Machado et la pro Sasha Farber dansent la salsa sur “Que Viva La Vida” de Wisin. Le chanteur AJ McLean des Backstreet Boys et la pro Cheryl Burke dansent le cha cha sur “Larger Than Life” des Backstreet Boys. L’animateur du Real, Jeannie Mai, et le pro Brandon Armstrong dansent le tango sur “Seven Nation Army” de The White Stripes. L’acteur de télévision et de cinéma Jesse Metcalfe et la pro Sharna Burgess dansent le cha cha sur “Smooth” de Santana feat. Rob Thomas. La rappeuse primée aux Grammy Awards Nelly et la pro Daniella Karagach dansent le paso doble sur “All I Do is Win” de DJ Khalid. Nev Schulman de Catfish et la pro Jenna Johnson dansent la rumba sur “Because You Loved Me” de Céline Dion. Chrishell Stause de Selling Sunset et le pro Gleb Savchenko dansent le foxtrot sur “Adore You” de Harry Styles. Le patineur artistique olympique Johnny Weir et le pro Britt Stewart dansent le jive sur “Crocodile Rock” d’Elton John.

L’épisode Disney Night de la semaine dernière s’est terminé par l’élimination de Carole Baskin de Tiger King, qui a marqué un 12/30 pour sa samba sur le thème du roi Lion à “Circle of Life” avec son partenaire professionnel Pasha Pashkov. Le premier concurrent de célébrité à être renvoyé à la maison a été l’all-star de la NBA Charles Oakley, qui a été éliminé après avoir marqué un 15/30 pour son cha cha à “Never Too Much” avec sa partenaire professionnelle Emma Slater. Dancing With the Stars est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.