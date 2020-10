Dancing With The Stars La saison 29 est réduite à seulement 10 candidats célèbres, et un autre sera renvoyé à la maison lundi soir sur “Villain’s Night”. L’épisode sur le thème d’Halloween mettra en vedette Kaitlyn Bristowe, Skai Jackson, AJ McLean et le reste des stars restantes dansant sur des chansons comme «Creep», «In The Air Tonight» et «Take Me To Church». L’épisode démarre en direct à 20 h HE sur ABC avec Tyra Banks comme hôte.

L’épisode de la semaine dernière s’est terminé avec le renvoi à la maison de l’ancien joueur de la NFL Vernon Davis et de sa partenaire professionnelle, Peta Murgatroyd. Ils étaient dans les deux derniers, malgré un 21/30 pour leur Cha-cha-cha à Kool & The Gang’s “Celebration”. Les juges ont décidé de renvoyer Davis et Murgatroyd à la maison, gardant l’espoir de Johnny Weir et Britt Stewart de remporter à nouveau le trophée Mirror Ball.

L’épisode de la semaine dernière a également présenté une danse impressionnante du juge Derek Hough, qui s’est produit sur la scène DWTS pour la première fois depuis plusieurs années. Hough a remplacé Len Goodman au bureau du juge car Goodman n’a pas pu se rendre aux États-Unis en raison des restrictions de voyage liées au coronavirus. Bruno Tonioli et Carrie Ann Inaba sont de retour comme les deux autres juges. L’épisode de cette semaine se terminera par une autre élimination, car les fans pourront voter lors de la diffusion en direct dans les fuseaux horaires de l’est et du centre. Voici un aperçu des chansons et des choix de danse de chacun des candidats.

Monica Aldama (‘Cheer’) et pro Val Chmerkovskiy

(Photo: ABC / Eric McCandless)

Jazz to «Fever» de Beyonce, vêtue d’un costume inspiré de l’infirmière Ratched

Kaitlyn Bristowe (“ The Bachelor ”, “ The Bachelorette ”) et le pro Artem Chigvintsev

(Photo: Kelsey McNeal / ABC via .)

Paso Doble à «Disturbia» de Rihanna, vêtu d’un costume inspiré de Cruella de Vil

Skai Jackson (actrice) et pro Alan Bersten

(Photo: ABC / Eric McCandless)

Tango argentin à «Tout ce que je voulais» de Billie Eilish, vêtu d’un costume inspiré de Bride of Chucky

Justina Machado (actrice) et pro Sasha Farber

(Photo: Eric McCandless / ABC via .)

Tango à «Emmène-moi à l’église» de MILCK, vêtu d’un costume inspiré de Carrie

AJ McLean (The Backstreet Boys) et la pro Cheryl Burke

(Photo: Kelsey McNeal / ABC via .)

Du tango à «Psycho» de l’Orchestre Intermezzo, habillé d’un costume inspiré de Norman Bates

Jeannie Mai (‘The Real’) et pro Brandon Armstrong

(Photo: ABC / Eric McCandless)

Paso Doble à «Maneater» de Nelly Furtado, vêtu d’un costume inspiré d’Hannibal Lecter

Nelly (rappeur) et pro Daniella Karagach

(Photo: ABC / Eric McCandless)

Tango argentin à «Can’t Feel My Face» de The Weeknd, vêtu d’un costume inspiré de Freddy Krueger

Nev Schulman (‘Catfish’) et pro Jenna Johnson

(Photo: Kelsey McNeal / ABC via .)

Paso Doble sur «Swan Lake Remix» de District 78, vêtu d’un costume inspiré de Black Swan

Chrishell Stause (‘Selling Sunset’) et pro Gleb Savchenkodancing

(Photo: Kelsey McNeal / ABC / .)

Paso Doble à «In the Air Tonight» de VonLichten, vêtu d’un costume inspiré de Maléfique

Johnny Weir (patineur olympique) et pro Britt Stewart

(Photo: Eric McCandless / ABC via .)

Valse viennoise à «Creep» de Vincent / Kimberly Nichole, vêtue d’un costume inspiré de Dracula

