Dancing With the Stars cha-chas de retour sur ABC lundi soir, avec un hommage de deux heures aux icônes de la musique. La compétition de la saison 29 se réchauffe, avec seulement sept couples en lice pour le trophée Mirror Ball. Les célébrités et leurs partenaires de danse professionnels danseront sur des morceaux classiques d’artistes comme Ricky Martin, Beyonce, Tupac et Wham.

L’épisode de cette semaine, qui débute à 20 h HE sur ABC, reprend là où l’émission dramatique de la semaine dernière s’est arrêtée. L’épisode était censé être la Double Elimination Night, mais la co-animatrice de The Real, Jeannie Mai, a dû se retirer de la compétition après avoir été transportée à l’hôpital pour une épiglottite. Un seul des couples restants a été éliminé, Chrishell Stause et Gleb Savhckenko. L’autre couple à atterrir dans les deux derniers était Skai Jackson et Alan Bersten, que les trois juges ont choisi de sauver.

Avec seulement sept couples restants, “Icons Night” sera un épisode de deux tours. Tout d’abord, les duos danseront dans un style dans lequel ils n’ont pas encore dansé. Au deuxième tour, ils exécuteront un Dance-Off Challenge, où deux couples prendront la piste de la salle de bal en même temps tout en dansant dans le même style sur la même chanson. Justina Machado et Sasha Farber affronteront Kaitlyn Bristowe et Artem Chigvintsev dans un Cha Cha to Lady Gaga et Beyonce’s “Telephone”.

AJ McLean et Cheryl Burke danseront un Jive sur “Cup of Life” de Ricky Martin contre Johnny Weir et Britt Stewart. Nelly et Daniella Karagach affronteront Jackson et Bersten dans une salsa pour «Wake Me Up Before You Go-Go» de Wham. Nev Schulman et Jenna Johnson ont été immunisés contre le défi en raison de leur score cumulatif élevé au cours de la saison. Maintenant, voici un aperçu des danses individuelles de l’épisode «Icônes» du 9 novembre.

Kaitlyn Bristowe (‘The Bachelorette’) et Artem Chigvintsev

(Photo: ABC / Eric McCandless via .)

Ils dansent le tango argentin sur «Toxic» de Britney Spears en hommage à Spears.

Skai Jackson (actrice) et Alan Bersetn

(Photo: ABC / Eric McCandless)

Ils dansent le Paso Doble sur «If» de Janet Jackson en hommage à la chanteuse.

Justina Machado (actrice) et Sasha Farber

(Photo: ABC)

Le duo rendra hommage à Madona avec une Rumba à «Crazy for You».

AJ McLean (The Backstreet Boys) et Cheryl Burke

(Photo: ABC / Eric McCandless)

En hommage à Freddie Mercury, ils dansent la valse viennoise sur «Somebody To Love» de Queen.

Nelly (rappeur) et Daniella Karagach

(Photo: Eric McCandless / ABC via .)

En hommage à Tupac Shakur, ils dansent Jazz to «California Love» de 2Pac, avec Roger Troutman et Dr. De.

Nev Schulman (poisson-chat) et Jenna Johnson

(Photo: ABC / Eric McCandless)

En hommage à Elton John, ils dansent le Jive sur «Saturday Night’s Alright (For Fighting)».

Johnny Weir (ancien patineur artistique olympique) et Britt Stewart

(Photo: Eric McCandless / ABC via .)

En hommage à Amy Winehouse, ils dansent le Quickstep to «Valerie» de Mark Ronson, avec Amy Winehouse.

