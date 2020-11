Le domicile de la star impudique Cameron Monaghan aurait été la cible d’un pyromane le mois dernier. Un témoin a appelé la police de Los Angeles pour rapporter avoir vu une femme incendier un rosier sur la propriété de l’acteur de Gotham, qui a été rapidement éteint. La police a arrêté le suspect, qui a été accusé d’un chef d’incendie criminel et d’un chef d’accusation de possession d’un appareil à fumer, a déclaré la police à TMZ dimanche.

Des sources policières ont déclaré que la police de TMZ avait été appelée vers 9 heures du matin un matin du mois dernier par un homme qui avait vu le suspect se rendre au domicile de Monaghan et mettre le feu à un rosier. Le voisin a vu la femme quitter les lieux, mais elle est revenue et il a appelé la police. Les agents sont rapidement arrivés sur les lieux pour arrêter la femme de 44 ans. Le bureau du procureur du district du comté de Los Angeles a inculpé la femme, qui reste en détention sous caution de 151 000 dollars. On ne sait pas si Monaghan était à la maison au moment de l’incident.

Monaghan, 27 ans, est surtout connu pour avoir joué Ian Gallagher dans Shameless de Showtime. Il travaille maintenant sur la 11e et dernière saison de l’émission, aux côtés des costars William H. Macy, Than Cutkosky, Shanola Hampton, Steve Howey, Emma Kenney et Jeremy Allen White. Le 24 septembre, Monaghan a partagé des photos de l’ensemble Shameless, montrant les acteurs et l’équipe portant des masques faciaux pour suivre les directives relatives aux coronavirus. La production a repris le 8 septembre.

En octobre, Showtime a confirmé que Shameless reviendrait le dimanche 6 décembre. Le réseau a confirmé que la famille Gallagher finirait par faire face aux changements causés par la pandémie de coronavirus à Chicago. «Alors que Frank affronte sa propre mortalité et ses liens familiaux au cours de ses années crépusculaires alcooliques et induites par la drogue, Lip se débat avec la perspective de devenir le nouveau patriarche de la famille», lit-on dans la description de la saison. “Les nouveaux mariés Ian et Mickey sont en train de déterminer les règles et les responsabilités d’une relation engagée tandis que Deb embrasse son individualité et sa maternité célibataire. Carl trouve une nouvelle carrière improbable dans les forces de l’ordre et Kevin et V ont du mal à décider si une vie difficile dans le Sud Le côté vaut la peine de se battre. “

Shameless a été lancé sur Showtime en 2011 et est la série originale la plus ancienne du réseau. Il a été inspiré par la série britannique du même nom créée par Paul Abbott et développée par le producteur exécutif John Wells. Dans un communiqué publié lors de la confirmation de la dernière saison de l’émission, Wells a remercié Showtime pour son soutien continu. “Ce fut une expérience fantastique et nous tous dans la distribution et l’équipe ont passé un moment merveilleux à suivre la vie de la famille et des amis Gallagher. Ce fut un plaisir”, a ajouté Wells.