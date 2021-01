S

Les flambées UDDEN des cours des actions de Pearson et de CineWorld ont suscité aujourd’hui des spéculations selon lesquelles les effets d’une frénésie d’achat coordonnée aux États-Unis qui ont poussé le détaillant de jeux vidéo GameStop “ sur la lune ” ont traversé l’Atlantique pour secouer les marchés de Londres .

Les investisseurs de détail ont été avertis de faire preuve d’une “ extrême prudence ” avant de se joindre à tout empilement axé sur les médias sociaux – les prix alimentés par la fusée devraient s’effondrer soudainement alors que les preneurs de bénéfices tirent simultanément sur la prise.

Les actions de GameStop ont augmenté de façon inexplicable de 1 000% au cours du mois dernier – atteignant un sommet de 350 $ en début de séance aujourd’hui grâce à une approbation («Gamestonk !!») d’Elon Musk. Cela donne à l’entreprise une valeur de 10 milliards de dollars – plus qu’American Airlines. À la fin de 2020, les actions coûtaient environ 19 $.

Glen Goodman, un auteur et ancien correspondant de la BBC, dont les doigts ont été brûlés dans le crash dot-com original avec un gameplay d’actions du même nom, a acheté GameStop l’année dernière sur un coup de tête.

Il a déclaré: «C’est juste une entreprise ordinaire. Qui achète des disques de jeu physiques ces jours-ci? Je n’avais pas beaucoup d’espoir mais à 13 $, je pensais que c’était un peu sous-évalué et que je pourrais gagner quelques livres.

«Quand j’ai regardé la valeur de mon portefeuille d’actions vendredi, j’ai pensé qu’il devait y avoir une erreur. Pour aucune raison évidente, il était à 70 $ et continue de grimper. Il s’agit d’une chaîne de magasins de jeux vidéo dans un monde où les gens téléchargent de plus en plus de jeux. C’est à peine Tesla.

Les racines de cette manie ont été semées en novembre lorsque Ryan Cohen, le fondateur d’un magasin de nourriture pour animaux en ligne a acheté une participation de 13% dans l’entreprise de 40 ans – qui a connu des fermetures massives et des licenciements en 2020 – et a fait pression pour qu’elle change. aux opérations en ligne et affrontez Amazon.

Les petits investisseurs ennuyés par le verrouillage, craignant l’inflation ou ayant manqué Airbnb, ont sauté à bord, utilisant souvent l’application de day trading Robinhood et le filet est devenu une inondation et a fait des vagues sur Reddit / WallStreetBets – un salon de discussion avec un million d’abonnés qui se décrit comme «Comme 4Chan a trouvé un terminal Bloomberg.»

La hausse du cours de l’action de GameStop a attiré les oreilles à Wall Street, où les spéculateurs professionnels qui pensent connaître un chien lorsqu’ils en voient un s’empilent pour court-circuiter l’action à hauteur d’environ 5 milliards de dollars sur la chute du prix.

Sauf que non. Au lieu de cela, le rachat a pris un angle politique, opposant une légion de day traders à la puissance des hedge funds institutionnels. Jusqu’à présent, ils gagnent. Les couvertures ont été obligées de racheter pour couvrir leur risque, une soi-disant pression courte qui a servi à faire monter encore le cours de l’action.

Melvin Capital, une société respectée qui gère quelque 12,5 milliards de dollars d’actifs, et le plus petit Citron Capital ont tous deux clôturé leurs positions courtes, Andrew Left de Citron affirmant qu’il couvrait la majorité de ses paris courts GameStop avec «une perte de 100%» dans une vidéo YouTube.

Un utilisateur de Reddit, quant à lui, affirme avoir transformé 50000 dollars en 23 millions de dollars.

Le boom et ses répercussions se sont étendus à d’autres actions fortement vendues aux États-Unis (Nokia, BlackBerry, AMC) et au Royaume-Uni. Ce matin, Pearson, l’éditeur, a grimpé de 17%. CineWorld, un autre titre qui a été durement touché par la pandémie, est également passé d’un minimum de 69,2p à un peu moins de 90p lors d’une séance matinale frénétique.

On ne sait pas si cela est dû à une répétition d’une action coordonnée de la même manière par des commerçants individuels, ou si les exploitants eux-mêmes achètent des actions à l’avance pour éviter de se brûler les doigts.

Mais la volatilité qui en résulte, décrite par un analyste comme «des choses amusantes qui se passent dans les coins sombres du marché» et un autre comme «contre nature, insensée et dangereuse», a conduit à des appels à l’intervention de la Securities and Exchange Commission.

Neil Wilson, de Markets.com, a déclaré: «Toute l’affaire Reddit / wallstreetbets doit clairement être examinée par la SEC car un grand nombre de commerçants de détail seront blessés.

«Il a été rapporté que Melvin Capital a été fermé de sa position courte sur GME à partir de mardi matin – cela pourrait être un tournant car la couverture courte a été un moteur clé de l’action des prix. S’il n’y a plus de courts-circuits à cibler, cela pourrait être le moment de la décharge après la pompe.

«Nous assistons également à une activité intéressante au Royaume-Uni, où des actions fortement court-circuitées comme Pearson et Cineworld sont sur une circulaire. Il est probable que cela soit dû à une couverture courte lorsque les hedge funds se retirent de leurs positions. Je pense que tous les hedge funds examinent attentivement toutes leurs positions courtes et décident si elles en valent la peine.

“Pour les investisseurs particuliers, je ferais preuve d’une extrême prudence. L’action des prix s’avère exceptionnellement volatile.”

James Cox, professeur à la Duke University School of Law qui se concentre sur la réglementation des valeurs mobilières, a déclaré à Bllomberg: «C’est un cauchemar d’application pour la SEC. La question est la suivante: où commence la manipulation et quand commence-t-il le trading selon vos propres intuitions et la publicité de vos intuitions? »

Goodman, bien que plus que quelques livres pour le bien, est plus franc: «C’est un crime, un crime grave, une conspiration d’un grand nombre de personnes pour faire grimper le prix d’une action. La manipulation de titres est contraire à la loi et la SEC devrait intervenir.

«À court terme, les victimes sont les fonds spéculatifs milliardaires qui vendent le titre, qui ne font pas de victimes très sympathiques. Mais finalement, les traders moins expérimentés qui ne savent pas vraiment ce qu’ils font seront aspirés – et ce sont eux qui perdront tout lorsque le prix tombera finalement.