Le différend sur la répartition des biens entre Phil Collins et son ex-épouse, Orianne Cevey, atteint un terrain intime.

Et c’est que Cevey a menacé le batteur de Genesis de rendre publics des détails sur l’artiste qui détruiraient son image publique s’il poursuivait les poursuites judiciaires pour l’expulser, elle et son nouveau mari, Thomas Bates, d’un manoir que Collins possède en Floride, et dans lequel réside le couple.

Par exemple, les déclarations d’Orianne sur le prétendu manque de hygiène du musicien.

La puanteur qu’il dégageait est devenue si omniprésente qu’il est devenu un ermite et a refusé d’interagir personnellement avec qui que ce soit, a déclaré Orianne dans des déclarations recueillies par TMZ, déclarant qu’il ne se douchait ni ne se brossait les dents la plupart du temps. 2019.

L’ancien partenaire de le batteur assure que la star, avec qui elle a eu deux enfants (Nicholas et Mattew), lui a promis la moitié de la propriété en 2015, donc elle n’est pas non plus un “ occupant ” … ni ne peut l’expulser de la maison et exige une compensation de environ 20 millions de dollars pour quitter le manoir.

Le couple, qui s’est marié en 1999, s’est séparé l’été dernier, mais avait déjà divorcé en 2006; Cependant, dix ans plus tard, ils ont décidé de donner une seconde chance à leur mariage, ce qui n’a pas fonctionné non plus.

Début novembre, dans un communiqué signé par Jeffrey D. Fisher, l’avocat principal de l’équipe de Collins, il a été rapporté que l’ancien couple était parvenu à un accord: Cevey et son mari actuel, Thomas Bates, quitteraient la maison à la mi-mars. En janvier 2021, ils laisseraient l’artiste sortir ses affaires de la maison et permettraient aux acheteurs potentiels de les visiter.

Comment se sont-ils rencontrés?

D’origine thaïlandaise, Orianne Cevey est née dans la ville suisse de Nyon, il avait 20 ans lorsqu’il a rencontré une idole de la musique lors d’une série de concerts en 1996, à cette époque l’artiste avait 42 ans et était marié à sa deuxième épouse Jill Tavelman , avec qui il a procréé Lily, maintenant une actrice très réussie.

Selon l’histoire, le musicien a abandonné sa famille, la femme avec laquelle il était marié depuis 12 ans et sa fille, la nouvelle a surpris sa femme après avoir reçu un fax, plus tard il est allé vivre avec Orianne, ils se sont mariés en 1999 et ils ont eu deux fils, Nicholas et Mattew, en 2008, ils se sont séparés après des hauts et des bas.

Pardon à son père.

Lily Collins est une actrice en plein essor dans l’industrie hollywoodienne, la célèbre vit son moment après avoir joué dans la nouvelle série “Emily in Paris”, de Netflix.

Peu de gens savent que la jeune promesse a sa propre histoire à raconter qu’elle a révélée à travers un livre qu’elle a écrit en 2017. Tout ce qu’elle aurait sauvé depuis son enfance et son adolescence tourne autour de ce travail ainsi qu’une section dédiée à sa célèbre père.

Le divorce est venu pour ses parents quand elle avait 5 ans. Son père a dit au revoir à sa mère par fax, car il était adolescent, il a commencé à capturer ce qu’il ressentait, ainsi que les troubles de l’alimentation qu’il avait traversés.

En plus d’autres choses que la plupart des jeunes femmes traversent, l’histrionique a également dédié une lettre de pardon à son père Phil Collins pour ne pas être si présent dans sa vie, la relation entre les deux après la séparation, a été réduite à des saisons sporadiques pendant les vacances.