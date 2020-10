HyperX a annoncé la souris de jeu filaire Pulsefire Haste à 50 $. Sa caractéristique principale est son poids de 59 grammes, que l’entreprise a accompli en forant de nombreux trous de forme hexagonale tout autour – sans doute, une autre caractéristique qui mérite d’être mentionnée. C’est la dernière souris à adopter le design en nid d’abeille popularisé par des marques comme Finalmouse, Glorious PC Gaming Race, et maintenant bien d’autres. Eurogamer a écrit à la mi-2019 que ce style serait la prochaine grande nouveauté dans l’équipement de jeu sur PC, et la nouvelle souris d’HyperX leur donne raison.

La nouvelle souris d’HyperX est très similaire à la Glorious PC Gaming Race Model O-, à la fois en termes de prix (également 50 $), de poids (le modèle O de 58 grammes est un gramme plus léger) et de conception générale. Les deux sont de faux ambidextres, avec des boutons de pouce destinés aux droitiers, mais un design symétrique qui convient aux gauchers ou aux droitiers. En fait, je préfère la taille légèrement plus grande et plus longue du modèle O- à ce modèle HyperX, mais les joueurs à petite main peuvent penser autrement.

Le Pulsefire Haste possède deux boutons principaux de souris et un commutateur DPI qui se trouve juste un peu plus près de votre paume que la molette de défilement éclairée par LED. En parlant d’éclairage, si vous voulez une souris de jeu avec juste un peu de flair, cela pourrait être un bon match; vous pouvez même éteindre complètement les voyants à l’aide de l’application de bureau Ngenuity (disponible uniquement pour les systèmes Windows 10). Le cordon tressé mesure 1,8 mètre de long – environ six pieds.

Cette souris dispose d’un capteur PixArts PAW3335 avec une sensibilité jusqu’à 16000 DPI et des préréglages DPI personnalisables que vous pouvez définir dans l’application susmentionnée. Si vous êtes un joueur averti, sachez qu’il ne s’agit pas du même capteur PixArt 3360 haut de gamme qui prend en charge une accélération légèrement plus rapide et fait partie d’autres souris de jeu à prix similaire, comme le modèle O-. La plupart des gens ne remarqueront probablement pas la différence, mais vous pourriez peut-être le faire. Le capteur est capable de la fréquence d’interrogation standard de 1 000 Hz.

Les commutateurs mécaniques de chaque bouton de la souris sont des commutateurs Golden Micro de TTC qui, selon HyperX, ont été testés pour durer jusqu’à 60 millions de clics. Je n’ai rien à redire sur la sensation de clic; c’est assez vif pour me donner l’impression que je suis en contrôle. HyperX a construit des patins en PTFE blanc sur le bas pour un déplacement très fluide sur un tapis de souris, et le paquet comprend un jeu de remplacement de patins en PTFE et du ruban adhésif que vous pouvez appliquer vous-même pour un ajustement personnalisé. Le stockage intégré prend en charge un seul profil enregistré.

Vous avez de nombreuses options si vous recherchez une souris de jeu conçue avec un trou en nid d’abeille. À 50 $, le Pulsefire Haste semble être une option solide sur laquelle atterrir si vous êtes un joueur droitier à la recherche d’une souris avec un petit design et un éclairage subtil.