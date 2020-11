T

ils étaient jeunes, concentrés et déterminés – et ils ont énervé Whitehall après le chaos et le chaos des années Theresa May.

Le matin du 13 décembre 2019, il semblait que le nid de vétérans de la campagne Vote Leave de Boris Johnson exercerait une emprise de fer sur Westminster. Mais le pouvoir a été méchant pour les apparatchiks de la Cour du roi Boris, malgré une majorité de 80 sièges.

Moins d’un an plus tard, le bourdonnement de la révolution dans le nouveau «contrôle de mission» derrière 10 Downing Street a été subsumé par le sifflement du complot, du doigt et des fuites.

«Nous voyons le gouvernement fuir», a déclaré un ancien conseiller. «Certaines des relations du n ° 10 sont profondément malsaines.»

Hier soir, l’un des lieutenants les plus fidèles de Johnson, le directeur des communications Lee Cain, a démissionné. Il faisait partie de l’équipe de base d’anciens membres du personnel de Vote Leave, avec la chef des communications numériques Chloe Westley, le conseiller politique Brexit Oliver Lewis et leur mentor de type Svengali, Dominic Cummings.

Johnson a publié une déclaration sincère décrivant Caïn comme «un véritable allié et ami». Il était. Cain est resté aux côtés de Johnson pendant quatre ans, subissant une réduction de salaire lorsque son patron a quitté ses fonctions de ministre des Affaires étrangères et a été radié par beaucoup. Alors qu’est-ce qui ne va pas?

Les alliés disent que Caïn était écarté par deux femmes puissantes. L’un est un nouveau venu ambitieux dans le cercle restreint du Premier ministre, l’ancien radiodiffuseur Allegra Stratton, qui commencera bientôt à organiser les premiers points de presse quotidiens télévisés. En tant que visage public du gouvernement, Stratton fera mouche sur une myriade de décisions. Et avant de prendre le poste, elle a insisté pour faire rapport au Premier ministre, pas à Caïn. Johnson a accepté, déclenchant des tensions «lacérantes».

Alors que l’avenir de Caïn était en jeu hier, Stratton a publié deux tweets qui semblaient être des références moqueuses à leur lutte pour le pouvoir. L’un était un retweet du compte à rebours de la télévision: «La découverte de mots du jour est ‘raide’: un individu obstiné et hautain qui refuse de bouger quoi qu’il arrive.» La seconde était de partager des images GoPro d’un alpiniste gravissant une crête abrupte. Caïn était-il le «raide» et Stratton le grimpeur aux nerfs de fer? Elle a supprimé le premier tweet.

Stratton est originaire du Trésor, où elle était responsable des communications de Rishi Sunak. Une source a déclaré que son déménagement à côté était en partie par ambition, en partie parce qu’elle se sentait pressée par l’assistant de Sunak, Liam Booth-Smith, une personne nommée par Cummings.

Cain et Cummings se sont tous deux opposés à la nomination de Stratton. Dans une tentative de rééquilibrer les factions, Johnson a proposé de promouvoir Caïn au poste de chef d’état-major. Cependant, les conservateurs supérieurs ont estimé que c’était une recette pour plus de luttes intestines. «Le No 10 a déjà deux chefs d’état-major: Cummings, Eddie Lister et Cain en feraient trois», a déclaré un député. «Mais tout le monde sait que Cain s’en remet à Cummings, donc cela montrerait que Dominic Cummings est vraiment en charge. Ce serait une catastrophe.

Le plan de Johnson a été divulgué au Times, qui l’a écrit comme un coup de pouce au pouvoir de Vote Leave au n ° 10. La deuxième femme puissante opposée à la promotion de Cain était Carrie Symonds, la fiancée du Premier ministre, qui s’est déjà affrontée avec lui. Elle a pris en charge la création d’images de Johnson dans la perspective de sa course à la direction, arrangeant des photos du couple sur un banc sans l’approbation de Cain. «Quoi que vous pensiez de Lee, il se sent probablement assez meurtri et jeté», a déclaré un ex-spad. Munira Mirza, assistante depuis la mairie, a également déconseillé de promouvoir Caïn.

Dans ce chaudron de rivalités, est venue une autre source de tension: une enquête officielle sur la fuite de la décision de procéder à un deuxième verrouillage aurait tourné les projecteurs sur Caïn.

Plusieurs hauts conservateurs ont déclaré au Standard que Caïn était soupçonné par l’enquête, dirigée par la secrétaire adjointe du cabinet Helen MacNamara. «Tout le monde sait que c’était Caïn avec l’approbation de Cummings», a affirmé un conservateur. «C’est ainsi qu’ils gèrent Boris: ils fuient des choses. Boris tournait autour du verrouillage, et ils voulaient le faire rebondir dedans. Il était furieux. Cela aurait pu être la fin des deux.

Cain nie fermement cette affirmation, que le porte-parole officiel du n ° 10 qualifie de «non-sens». Les autres suspects dans l’enquête sur les fuites étaient le secrétaire à la Santé Matt Hancock et le ministre du Cabinet Michael Gove, les «colombes» qui ont fait pression pour un autre verrouillage national.

L’enquête était exceptionnellement approfondie, ce qui, selon les vétérans de Whitehall, est un signe que le n ° 10 n’était pas suspect au début. Gove et Hancock ont ​​dû remettre leurs téléphones pour que les appels, les messages texte et les conversations WhatsApp puissent être inspectés.

L’image de Caïn en tant que fuyant est contestée par ceux qui ont travaillé avec lui, qui disent qu’il est «le loyaliste ultime». Leur verdict est soutenu par une source conservatrice extérieure à la secte Vote Leave, qui a travaillé pour une campagne rivale à la direction des conservateurs avec Johnson, qui a déclaré: «J’ai toujours pensé que chaque fois que Lee disait quelque chose, c’était vraiment ce que Boris pensait, ou ce que Boris voulait . »

Cain, avec la bénédiction de Cummings, était souvent controversé, mettant fin à la traditionnelle fente de 8h10 sur l’émission Today de BBC Radio 4 pour les ministres de haut rang, mettant sur la liste noire Good Morning Britain et tentant une «liste blanche» des journalistes de Westminster. Il est devenu plus influent lorsque Johnson a avalé de l’oxygène dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital St Thomas.

Tout cela fait de bons potins et des gros titres passionnants. Mais les hauts députés conservateurs se lassent. «Personne ne donne un tirage au sort qui f *** ing sur qui au 10 Downing Street», a déclaré un ancien ministre du Cabinet. «Ce qui nous préoccupe, c’est un verrouillage qui détruit les moyens de subsistance, et le fait que le n ° 10 ne semble pas se soucier de ce que pensent les députés d’arrière-ban.