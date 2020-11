La «Rachel» et les 8 coiffures les plus emblématiques de Jennifer Aniston | AP

L’une des choses que les gens aiment le plus chez l’actrice Jennifer Aniston Ce sont ses beaux cheveux qui ont été quelque chose que des millions de personnes ont voulu copier à un moment donné de sa vie, nous allons donc vous montrer quelles ont été les coiffures les plus emblématiques d’elle.

Pendant longtemps, le personnage de Rachel Green et l’actrice Jennifer Aniston étaient confus, mais au fil du temps, il a été montré qu’il y avait quelque chose au-delà de cette coupe de cheveux mythique.

C’est vrai, le super pouvoir de mettre des millions de femmes dans le salon pour s’accorder avec chacun de leurs changements de look.

Et c’est que la coiffure de Rachel dans Friends était l’une des plus célèbres des années 90 et en fait, non seulement le style baptisé du nom du personnage a triomphé dans les salons de beauté du monde entier, mais à chaque nouveau look qu’elle L’actrice surprise au cours des 10 saisons de la série a été accueillie par une pluie d’applaudissements.

En fait, le créateur de cette coiffure est Chris McMillan et il a été récompensé en 2018 comme “ Styliste de l’année ”, en plus cette coupe de cheveux a marqué un avant et un après dans la carrière de ce professionnel et, surtout, c’était une partie essentielle dans la construction du personnage pour lequel l’actrice a remporté un Emmy et un Golden Globe.

Cependant, il existe d’autres coiffures qui ont été très reconnues par l’actrice, nous en mentionnerons donc certaines:

1

La coiffure courte ‘Rachel’

Marchant sur le tapis rouge aux Emmys en 1995 avec Matthew Perry, l’un de ses compagnons de casting sur Friends, il était connu sous le nom de bob court, la coiffure dans laquelle il était pendant quelques saisons dans la série.

L’actrice a lancé une tendance et sa coupe est devenue l’une des plus recherchées des années 90.

2

Le chignon studieusement échevelé

Au cours de la troisième saison, nous avons pu voir la belle actrice avec une coiffure décontractée mais informelle qu’elle a également présentée sur le tapis rouge des Golden Globes en 1997 avec Brad Pitt.

3

Les vagues de la “ sirène ”

Une de ses coiffures les plus curieuses et originales qui est encore utilisée à ce jour et cette réalisation a fait une grande impression lorsqu’elle l’a portée sur le tapis rouge des Emmy Awards à Los Angeles en 1999.

4

Cheveux complètement raides

En 1998, elle avait les cheveux raides et légèrement longs, ce qui était une autre des coiffures emblématiques qui sont devenues à la mode grâce à la série, puis ont évolué en cheveux longs et raides qu’elle a utilisés lors d’une soirée après les Oscars en 2000.

5

Dreadlocks

C’est vrai, croyez-le ou non, aux Emmy Awards 1999 accompagnée de son petit ami Brad Pitt, elle a surpris avec cette coiffure.

Aniston a tout risqué et a misé sur ce look bohème avec des dreadlocks, quelque chose de complètement différent.

6

La queue de cheval super polie

En 2003, elle a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale pour son interprétation de Rachel Green dans Friends portant une coiffure extrêmement parfaite où elle portait une queue de cheval basse et complètement droite.

sept

Le chignon bas et déséquilibré

Quelque chose que l’on ne voyait plus dans la série, car c’est une coiffure que j’ai choisie lors de la première londonienne du film “Et puis elle est venue” en 2004.

8

La mise à jour du ‘Rachel’, son grand succès

Jennifer Aniston est revenue à sa coiffure la plus légendaire en 2009, mais elle a laissé le style bob de côté et a choisi de l’avoir un peu inégale aux extrémités, lui donnant un nouveau look.