Le 30 octobre 2012, Disney a acheté Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars. Ce fait commencerait à écrire l’avenir des productions de la société jusqu’alors de George Lucas, principalement de la franchise Star Wars, mais aussi de la saga Indiana Jones, entre autres.

Cet événement a marqué un tournant dans Guerres des étoiles. Faites remarquer qu’au milieu de 2020, nous l’avons déjà vu grandir et se transformer. Eh bien, l’univers Star Wars que George Lucas a créé s’est développé de façon exponentielle et continue son voyage avec de nouveaux projets Disney.

Bien sûr, la vente de Lucasfilm en 2012 a eu de nombreuses implications, mais au-delà de cela, George Lucas lui-même a exposé celles qu’elle avait pour lui personnellement. Cela a été exprimé à l’écrivain Paul Duncan, qui a réalisé le livre The Star Wars Archives 1999-2005, où il recueille le témoignage de Lucas sur la vente de sa société de production qui changerait à jamais le cours de Star Wars.

George Lucas sur la vente de Lucasfilm à Disney

Paul Duncan a partagé via Twitter un extrait de la conversation qu’il a eue avec George Lucas au sujet de la vente de sa société de production. Là, le réalisateur, scénariste et producteur a déclaré, entre autres, que la vente était “Très, très douloureux”. Au-delà de ce qui précède, il s’est penché sur les raisons personnelles qui l’ont conduit à réaliser cette transaction:

À ce moment-là, la trilogie suivante commençait. J’ai parlé aux acteurs et commençais à me préparer. J’étais également sur le point d’avoir une fille avec ma femme. Il faut 10 ans pour faire une trilogie: les épisodes I à III m’ont emmené de 1995 à 2005 … En 2012 j’avais 69 ans. La question était donc: est-ce que je vais continuer à faire ça pour le reste de ma vie? Est-ce que je veux recommencer? Finalement, j’ai décidé que je préférerais élever ma fille et profiter de la vie pendant un moment. Je n’aurais pas pu vendre Lucasfilm et trouver quelqu’un pour diriger les productions, mais ce n’est pas une retraite.

En plus de ce qui précède, George Lucas a déclaré que pour les films L’Empire contre-attaque et Le retour des Jedi, il avait essayé de rester en dehors. Rappelons que ces films ont été réalisés respectivement par Irvin Kershner et Richard Marquand. Cependant, Lucas a raconté à l’écrivain Paul Duncan que, malgré cela, Il ne pouvait pas tout laisser entre les mains des autres et chaque jour il était en charge et conscient du développement des deux films.

Une entreprise pour les gouverner tous

George Lucas finit d’expliquer dans l’interview qu’il a décidé de choisir sa vie de famille et d’élever sa fille. Il l’a expliqué comme suit:

Je pensais que j’abandonnerais cela, apprécierais ce que j’avais, j’étais impatient d’élever ma fille. Aussi, je voulais construire un musée, ce que j’avais toujours voulu faire, alors je pensais: «Si je ne fais pas ça maintenant, je ne le ferai jamais». J’ai passé ma vie à créer * Star Wars *, 40 ans, et les abandonner était très, très douloureux. Mais c’était la bonne chose à faire. Je pensais que j’allais avoir un peu plus à dire sur les trois prochains [películas] parce que je les avais déjà lancés, mais ils ont décidé qu’ils voulaient faire autre chose. Les choses ne se passent pas toujours comme vous le souhaitez. C’est la vie.

Ainsi, en 2015, il a été publié Star Wars: Le réveil de la force, ce qui ouvrirait la porte à une nouvelle trilogie. Plus tard, en 2017, la deuxième partie de cette nouvelle étape est sortie: Star Wars: Les derniers Jedi. Déjà en 2019 est arrivé Star Sars: La montée de Skywalker, clôturant ainsi l’histoire des Skywalkers, mais pas la franchise qui continue de s’étendre.

On sait que pendant le tournage de Rogue One: A Star Wars Story, une préquelle de la trilogie originale, ainsi que de Han Solo: A Star Wars Story, George Lucas a habillé les deux productions et apprécié ce qui se faisait. En attendant, nous pouvons vous assurer qu’il est l’un des cinéastes les plus réussis et les plus influents de l’histoire. Qu’il a écrit les règles et fait de l’une des références de la culture populaire une réalité et que, malgré toutes les difficultés qu’il a traversées lors de la vente de son entreprise à Disney, il s’est consacré à profiter de sa vie et de sa famille.

L’article La raison pour laquelle George Lucas a vendu «Star Wars» (Lucasfilm) à Disney a été publié dans Hypertext.