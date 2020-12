La raison pour laquelle Natalia Téllez aimerait être un homme | Instagram

Le nom de Natalia Tellez Chaque jour, elle devient plus populaire, non seulement pour sa beauté évidente et saisissante, mais pour sa participation à différents programmes où grâce à son charisme elle parvient à faire tomber tout le monde amoureux, il y a quelques jours un enregistrement vidéo de Filet divin où le conducteur Le plus jeune de l’émission a exprimé sa raison de décider de devenir un homme.

Natalia Téllez semble être une jeune femme qui n’est jamais du tout silencieuse, à des occasions constantes nous l’avons vue participer à différents projets, mais des deux plus remarquables, nous trouvons Netas Divinas avec qui elle collabore depuis environ deux ans, le second est le programme “Qui est le masque?” avec lequel il a commencé il y a quelques semaines.

Sa personnalité mignonne a réussi à impacter les spectateurs ainsi que ses fans qui sont constamment conscients de ce qu’elle publie comme une célébrité, ses photographies ressemblent à des œuvres d’art, elle apparaît dans la plupart d’entre elles, Natalia Tellez C’est une personnalité dont plusieurs Mexicains sont amoureux et ravis de ses publications sur les réseaux sociaux.

Il y a trois jours une vidéo a été partagée sur YouTube où une section du Net Divin apparaît où elles sont posées quelques questions par la présentatrice “Angela” qui n’apparaît jamais dans le cadre, seule la voix est entendue, la dynamique est de lui poser Une question à laquelle les pilotes doivent répondre est comme un type «intro» du programme.

Ce qui est intéressant dans le clip vidéo, c’est le fait que Natalia Tellez a exprimé sa raison pour laquelle il aimerait être un homme, peut-être que de nombreuses femmes se sont senties identifiées en l’écoutant.

La vidéo a été partagée le 10 décembre sur la chaîne Unicable, intitulée: “Pour cette raison Natalia Téllez aurait préféré être un homme | Netas Divinas | Unicable”, nous vous montrerons tout de suite.

Face aux questions d’Angela, Natalia Téllez avoue qu’elle aurait préféré être un homme compte tenu de l’insécurité qui existe dans le monde », fait partie de la description de la vidéo.

Les questions qu’Angela pose habituellement aux hébergeurs du programme, parmi lesquelles Natalia Téllez, Consuelo Duval, Paola Rojas et Danila Magún étaient présentes, elles sont partagées par certains internautes sur Twitter, le nom de la personne qui l’a posté et le Demandez, c’est une façon astucieuse d’interagir avec les fans de l’émission.

La réponse que la jeune fille de 34 ans a donnée était qu’elle y avait pensé à plusieurs reprises et qu’elle ne serait sûrement pas la seule femme à le faire, quand elle descendrait dans la rue qu’un con commence à lui parler de manière harcelante, c’est pourquoi elle aimerait changer de place avec un homme, sans se sentir confiant en marchant seul dans la rue sans que quelqu’un lui dise quelque chose qui la met mal à l’aise, ce que ses compagnons ont immédiatement convenu en l’entendant.

Chaque fois qu’un mec me crie des vulgarités dans la rue … »fut sa réponse immédiate.

Bien que pour beaucoup de gens le fait qu’une femme marche dans la rue et que certains hommes commencent immédiatement à dire de «belles» choses selon eux est quelque chose de trop inconfortable pour des millions de femmes qui, à ce jour, des milliers de personnes y voient quelque chose de normal.

Natalia Tellez Elle a toujours une réponse à toute question dans laquelle elle est impliquée, même si elle fait aussi beaucoup de blagues, c’est une femme assez concentrée et mature qui sait très bien ce qu’elle veut et comment elle pourra l’obtenir, c’est pourquoi ses compagnons Divine Net la voient comme un égal en dépit d’être plus jeune qu’eux car leur âge ne définit pas leur maturité.

