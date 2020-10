Un quatrième film de Retour vers le futur – également connu sous le nom de Retour vers le futur – est quelque chose que l’on retrouve dans les prières de certains fans. La vérité c’est que ni Robert Zemeckis ni Bob Gale ne sont intéressés. Le réalisateur a assuré en 2019 que tant que lui et Gale vivraient il n’y aura pas de suite de la célèbre trilogie et aujourd’hui le scénariste donne une explication plus profonde.

Dans une interview avec Collider, Bob Gale a déclaré que il y a deux obstacles pour réaliser Retour vers le Futur 4. Le premier concerne la partie créative et en particulier son personnage principal. Selon Gale, la trilogie raconte une histoire complète et s’ils revenaient avec un quatrième, nous trouverions un Michael J. Fox qui est sur le point d’avoir soixante ans et souffre de la maladie de Parkinson.

«Voulons-nous voir Marty McFly à soixante ans avec la maladie de Parkinson? Voulions-nous le voir à cinquante ans avec la maladie de Parkinson? Je dirais ‘Non, tu ne veux pas voir ça.’ Et tu ne veux pas voir Retour vers le futur sans Michael J. Fox ”

Face à la possibilité qu’un nouvel acteur remplace Fox, Gale dit que la seule chose qu’ils réaliseraient est que les fans feront des comparaisons avec les originaux. Le scénariste utilise Star Wars Episode I: The Phantom Menace comme exemple, une préquelle qui a été durement critiquée après le succès de la trilogie originale et est considérée comme la pire de toute la saga.

“Nous ne voulons pas être ces gars qui font un film qui vole de l’argent”

À Bob Gale n’aime pas les films qui jouent sur les succès passés afin de saigner la poche des gens. L’écrivain dit qu’ils l’ont vu à plusieurs reprises avec des films et bien que Universal leur a assuré qu’ils gagneraient beaucoup d’argent avec Retour vers le futur 4, lui et Zemeckis ne le feront pas.

“Eh bien, nous avons déjà fait beaucoup d’argent avec ces films, et nous les aimons tels qu’ils sont. Ils le sont. Et en tant que fiers parents, nous n’allons pas vendre nos enfants à la prostitution.”

Les droits de Back to the Future 4 appartiennent à Universal Pictures et Amblin Entertainment, ce dernier étant la société de production de Steven Spielberg. Selon Gale, Spielberg a déclaré qu’il ne ferait pas un quatrième chapitre de la saga sans la bénédiction du réalisateur et scénariste de la trilogie originale.

On ne verra peut-être jamais ‘Back to the Future 4’ et c’est bien

À une époque avec remakes ou redémarrages inutiles, la décision de ne pas tourner Back to the Future 4 est une chose à reconnaître. Il y a des films ou des franchises qui ne devraient pas être touchés ou arrêtés à temps avant de finir par aliéner le public. Retour vers le futur en fait partie, avec Matrix, la trilogie du Seigneur des Anneaux, The Ghostbusters (l’original) ou Die Hard.

Dans un sondage réalisé par The Hollywood Reporter en 2019, 71% des cinéphiles ont déclaré que Retour vers le futur devrait revenir. Compte tenu de cela, son directeur, Robert Zemeckis, a mentionné qu’ils auraient pu économiser de l’argent pour mener à bien cette enquête.

“Ce que je pense que les fans disent vraiment, c’est que” nous aimons vraiment ces films et, si possible, nous les aimerions davantage. “Mais ils comprennent que cela ne peut pas être fait”, a déclaré le réalisateur.

L’article La raison pour laquelle vous ne verrez jamais «Retour vers le futur 4», selon son scénariste, a été publié dans Hypertext.