a décision de poursuivre les négociations sur un accord commercial post-Brexit a été bien accueillie par les chefs d’entreprise et les politiciens.

Dans une déclaration commune, ils ont convenu de «faire un effort supplémentaire» pour tenter de trouver une solution après presque un an de discussions.

Il a déclaré: «Nous sommes toujours heureux de parler et de progresser là où nous le pouvons».

Le directeur général de la CBI, Tony Danker, a déclaré: «Les nouvelles selon lesquelles les pourparlers se poursuivront donnent de l’espoir. Un accord est à la fois essentiel et possible.

«C’est le seul moyen de s’appuyer sur le vaste soutien à l’économie donné par tous les gouvernements pendant la pandémie. Sans cela, ces progrès sont compromis.

«Les retards continus sont frustrants et coûtent cher aux entreprises. Mais il est essentiel d’utiliser le temps.

«Le gouvernement doit agir avec encore plus de détermination pour éviter la falaise imminente du 1er janvier.»

Il a appelé à des orientations plus détaillées pour les entreprises cette semaine et à des «périodes de grâce» pour permettre aux entreprises de s’adapter à l’un ou l’autre des résultats.

Il devrait également y avoir un soutien pour les entreprises qui seront confrontées aux plus grands défis à court terme.

L’ancien ministre conservateur Damian Green a averti qu ‘«aucun accord ne serait terrible» et que la poursuite des discussions était une «bonne nouvelle».

Sir John Redwood, qui a servi dans le cabinet de John Major, a déclaré: «Un long accord juridique complexe qui verrouille le Royaume-Uni dans de nombreuses caractéristiques de l’UE qui nous gênent n’est pas le cadeau de Noël dont le Royaume-Uni a besoin.»

Le directeur général des chambres de commerce britanniques, Adam Marshall, a ajouté: «Si quelques heures ou jours de plus font la différence, continuez – et obtenez un accord qui apporte clarté et certitude aux entreprises et au commerce des deux côtés.

«Les entreprises auront besoin de temps et de soutien pour s’adapter à une nouvelle année pas comme les autres, quel que soit le résultat final.»

Jasmine Whitbread, directrice générale du groupe de campagne London First, a déclaré: «Poursuivre les discussions est la bonne décision. Les entreprises sont profondément préoccupées par la perspective d’un Brexit sans accord en plus de faire face aux retombées de Covid.

“Le Royaume-Uni et l’UE doivent de toute urgence conclure un accord pour éviter une nouvelle année chaotique, perturbatrice et économiquement dommageable.”

Les travaillistes ont exhorté le gouvernement à conclure un accord commercial avec l’UE.

Un porte-parole a déclaré: «Les conservateurs ont promis au peuple britannique qu’ils avaient un accord prêt à l’emploi et qu’ils feraient le Brexit.

«Le gouvernement doit tenir cette promesse, nous obtenir l’accord et nous permettre de progresser en tant que pays.»

Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré: «Les deux parties doivent doubler et faire ce qui est nécessaire pour convenir d’un accord à tarif zéro, sinon ce sera le public qui paiera le prix de cet échec.

«Les finances de nombreuses personnes étant déjà mises à rude épreuve par l’impact économique du coronavirus, les ménages peuvent difficilement se permettre une hausse significative des prix alimentaires.

«Dans l’intérêt des clients et des entreprises du Royaume-Uni, nous avons besoin d’un accord dans les trois prochaines semaines.»

Simon Coveney, ministre irlandais des Affaires étrangères, a tweeté: «Il est temps de garder notre sang-froid et de permettre aux négociateurs d’avancer progressivement – même à ce stade tardif.

«Une déclaration commune sur les négociations #Brexit est un bon signal. Un accord clairement très difficile, mais possible. »

Le ministre irlandais de l’Europe, Thomas Byrne, a déclaré à RTE que parler était toujours mieux que de ne pas parler.

“Nous avons senti qu’il fallait s’éloigner d’un scénario gagnant et perdant”, a-t-il déclaré.

«S’il n’y a pas d’accord, tout le monde est perdant. S’il y a un accord, nous gagnons tous.

«Tout accord, c’est donner et recevoir – mais donner et recevoir des avantages pour tout le monde.»

Mike Hawes, directeur général de la Society of Motor Manufacturers and Traders, a déclaré: «Nous saluons l’engagement des deux parties à continuer de parler et à trouver un moyen de sortir de l’impasse politique – nous avons maintenant besoin de négociateurs pour terminer le travail et convenir de l’accord que nous avons tous. si désespérément besoin, sans plus tarder.

«Aucun accord ne serait rien de moins que catastrophique pour le secteur automobile, ses travailleurs et leurs familles et représenterait un échec étonnant de la politique. Tout simplement, il doit être exclu. »