La réaction de Brie Larson au film "Captain Marvel 2"

L’une des publicités qui a le plus excité les fans Brie larson est le deuxième film de “Capitaine Marvel«La réaction de Brie Larson a été l’une des plus excitantes en apprenant la nouvelle.

Bien que pendant plusieurs jours la nouvelle a été partagée que le deuxième opus serait publié, l’émotion est inévitable, uniquement par les internautes et les fans Brie larson ou l’histoire elle-même, sinon aussi les acteurs qui partageront à nouveau les crédits avec Captain Marvel.

Vous espérez sûrement retrouver plusieurs personnages qui, bien qu’ils soient secondaires, ont réussi à capter votre attention avec Nick Fury joué par Samuel L.Jackson, la fille du meilleur ami de Carol Danvers (Captain Marvel) et dont on pourrait dire que c’était l’un des personnages qui a volé le film le beau chat tigré jaune que nous avons réussi à voir et qui à la fin du premier film a fini par nous surprendre plus que nécessaire.

L’un des Avengers les plus controversés est très proche d’avoir son deuxième film et c’est ce que nous espérons voir », a-t-il partagé sur Instagram avec une partie de l’actualité.

C’était le jour où se tenait le Disney Investor Day au cours duquel différents projets de la société ont été annoncés, dont le nouveau film cinématographique mettant en vedette Brie larson qui a déjà gagné l’affection du public bien avant de donner vie à Carol Danvers.

Nia DaCosta sera en charge de la direction de la nouvelle suite de “Captain Marvel 2”, avant que cette nouvelle Brie Larson ne réagisse positivement du fait qu’elle avait déjà “cliqué” avec le réalisateur, en plus de partager son émotion car encore une fois Mónica Rambeau sera à nouveau joué par Teyonah Parris qui était la meilleure amie de Carol Danvers dans le film.

De plus, un autre personnage qui sera dans le film est Mme Marvel jouée par Iman Vellani, la jeune actrice qui vient de faire ses débuts pour le film, il n’y a toujours pas de grands détails sur l’intrigue qui sera présentée pour 2022, mais elle n’est pas en reste l’émotion des fans de l’actrice américaine, youtubeuse, chanteuse, réalisatrice et productrice se fera ressentir.

Dans la publication qui a été faite sur Instagram, plusieurs internautes ont immédiatement commencé à partager leurs opinions à ce sujet, il y avait ceux qui ont donné leur plein soutien à Brie Larson et à d’autres qui se sont simplement concentrés sur l’intrigue et les personnages que nous allons voir sous peu.

50% d’un film de héros est le méchant, voyons qui ils mettent maintenant, et quels objectifs ils ont, ils vont mettre un autre méchant masculin ou ils vont aller pour l’égalité et c’est à une méchante féminine », a écrit un internaute.

Brie larson Il est généralement assez gai sur ses réseaux sociaux, même s’il n’a pas partagé son enthousiasme pour les détails qui apparaîtront dans le nouveau film selon le portail Wipy.TV, sa réaction a été des plus excitantes lorsqu’il a appris les détails sur les acteurs que l’on retrouvera dans son nouveau film .

L’actrice de 31 ans deviendra la mieux payée de tout l’univers Marvel, la société parie sur Brie Larson donc selon le portail Cinemascomics, Marvel investira un capital solide en elle, bien que jusqu’à présent l’actrice la mieux payée. Scarlett Johansson continue d’être peut-être dans peu de temps cela changera et Brie lui prendra le trône.

Dans les prochains mois, nous connaîtrons sûrement plus de détails sur le nouvel opus, au moment où les émotions sont vives, en particulier pour Brie Larson pour sa deuxième performance.

