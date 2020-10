Peu après, Nicole Il a partagé une citation sur les réseaux sociaux qui a été interprétée comme sa propre confirmation. “Attendez un peu plus longtemps”, a écrit la mannequin de 27 ans sur Instagram à côté de deux photos d’elle au lit.

Le même jour, les médias américains ont confirmé que l’Oscar de 56 ans et Poturalski ils s’étaient séparés. “Brad et Nicole ils sont terminés “, a déclaré une source à US Weekly.” Ils ont eu une relation de courte durée qui n’a jamais été trop sérieuse. “

L’ancien couple a été vu pour la première fois en novembre 2019 lorsqu’ils sont allés à la performance de Kanye West au Hollywood Bowl de Los Angeles avec l’amie de Pitt, Alia Shawkat.

Nicole Poturalski. (Instagram / Nicole Poturalski.)

La même publication a révélé en août que l’acteur et la Polonaise se fréquentaient après avoir atterri à l’aéroport de Paris-Le Bourget et se rendre au Château Miraval, la propriété du sud de la France où lui et sa petite amie d’alors, Angelina Jolie, acheté en 2008.

“En amenant Nicole à Miraval à l’occasion de leur ancien anniversaire de mariage, Brad sait exactement ce qu’il fait et la réaction qu’il va recevoir d’Angelina”, a déclaré une source à l’époque. «Il ne se soucie pas si Angelina va se mettre en colère. Il espère qu’elle le fera. “