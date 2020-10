je

C’est lors d’un voyage au Japon pour rendre visite à sa grand-mère que Natalie Erika James a commencé à écrire son premier long métrage, Relic. Son parent luttait contre la maladie d’Alzheimer depuis un moment, mais pour la première fois, elle ne pouvait pas reconnaître James.

«J’avais beaucoup de culpabilité de ne pas être allée la voir plus souvent», raconte la cinéaste nippo-australienne. «Cela, combiné au fait qu’elle vivait dans une maison japonaise traditionnelle assez effrayante, dans laquelle j’avais toujours passé mes étés en tant qu’enfant, et j’en avais toujours vraiment peur.

Des sentiments de chagrin, de confusion, de culpabilité et de peur tourbillonnaient ensemble, et James, né aux États-Unis mais élevé à Melbourne, a commencé à les affronter de la meilleure façon qu’elle savait. l’écriture. Le résultat a été Relic, qui a reçu des critiques extatiques depuis sa première au Festival du film de Sundance, et arrive dans les cinémas britanniques vendredi. Le film, avec Emily Mortimer, Bella Heathcote et Robyn Nevin, s’enfonce profondément dans une question terrifiante et universelle: que se passe-t-il lorsque nos proches deviennent méconnaissables pour nous?

Une masterclass en suspens et en effroi toujours plus effrayant, Relic suit une matriarche malade, Edna (Nevin), sa fille Kay (Mortimer) et sa petite-fille Sam (Heathcote). Quand Edna, qui lutte contre la démence, disparaît, Kay et Sam se rendent dans sa maison de campagne pour la retrouver. Quand Edna revient, désorientée et inconsciente de sa propre disparition, Kay et Sam commencent à détecter une présence sinistre cachée dans sa maison grinçante et décrépite.

La maison sombre, moisie et labyrinthique est la clé de l’histoire de James; la structure désoriente délibérément les personnages et les spectateurs, reliant le bâtiment lui-même à la propre conscience d’Edna. «J’étais attirée par cette idée de la thésaurisation, et ce sentiment que la thésaurisation pouvait presque conduire à un espace plus grand à l’intérieur que la maison ne l’était à l’extérieur», dit-elle. «Il y avait tout un étage de la maison de ma grand-mère où il y avait quelques pièces remplies de trucs, et je l’ai interprété comme son désir de s’accrocher aux choses parce que les choses s’échappaient si vite.

«Je l’ai raconté à ce documentaire que j’ai vu dans lequel un homme atteint de la maladie d’Alzheimer décrit s’être perdu dans sa propre maison, et cette idée qu’il entrerait dans la cuisine et oublierait rapidement où il était et comment se rendre dans sa chambre. Il y a le sentiment de quelqu’un que vous aimez, ou d’un espace familier et d’une personne familière devenant inconnue, et le mal de cela, ou le danger de cela, était un sentiment que je voulais vraiment capturer.

Le comportement d’Edna devient erratique, imprévisible et dangereux, tandis que Kay et Sam remarquent que la maison se décompose et se déforme étrangement, avec une moisissure noire putride qui se répand partout. C’est l’un des motifs visuels les plus forts du film, avec James superposant tout – pas seulement la maison – avec une sensation de putréfaction d’estomac. «Le parallèle le plus évident est la façon dont la moisissure est liée à la pourriture – la façon dont les fruits pourrissent et le corps humain se détériore», dit-elle.

«Au départ, j’étais aussi très attachée à l’idée parce que la moisissure noire peut être vraiment toxique», dit-elle. «C’est souvent dans les vieilles maisons, et en particulier pour les personnes âgées, cela peut être fatal, car elles sont assez vulnérables. Dans la scène d’ouverture, avec le débordement de la baignoire d’Edna, le sentiment d’oubli, ou de négligence, menant directement à cette moisissure ou au moins à l’aggravation de l’infestation de moisissures était vraiment fascinant pour moi – en particulier à Noël, et c’est censé être un moment de la famille, et elle est juste nue et seule dans le noir. Il y a quelque chose de très déchirant à ce sujet.

Lire la suite

Rencontrez la nouvelle vague de cinéastes qui changent le visage de l’horreur

Le pont entre le traumatisme familial réel et l’horreur surnaturelle dans Relic découle du régime de narration de James dans son enfance, dit-elle. «Pour moi, le cinéma est un moyen de poser de très grandes questions philosophiques et de traiter le monde», dit-elle. «J’ai toujours été attiré par des histoires rehaussées sous une forme ou une autre; J’étais un énorme rat de bibliothèque en grandissant, je consommais juste des contes de fées, puis je suis passé à la littérature d’horreur gothique à partir de là. J’aime vraiment cet espace où vous vous asseyez entre la terre et le fantastique, je suppose, donc l’horreur avec le recul semble être une progression naturelle.

Relic rejoint un nombre croissant d’horreurs innovantes et expérimentales dirigées par des femmes – la terrifiante Saint Maud de Rose Glass parmi elles – et James attribue à un autre cinéaste australien d’avoir aidé à mettre en évidence les talents féminins du genre. «Au moment où j’essayais de faire fabriquer Relic, cela faisait deux ans que The Babadook (réalisé par Jennifer Kent) était sorti», dit-elle. «D’une certaine manière, c’était parfait, parce que les gens recherchaient activement des réalisatrices qui faisaient de l’horreur, et ils se disaient: ‘Quel foutu grand succès! Nous voulons exactement cela.

«Cela dit, vous rencontrez des gens en cours de route avec des projets qui essaient de vous dire« vous ne ressemblez pas à un réalisateur d’horreur »- des commentaires qui semblent inutiles rétrospectivement. «Vous me paraissez comme quelqu’un qui ne regarde pas beaucoup d’horreur» – des commentaires purement superficiels. Donc, je ne pense pas que cela ait affecté la progression de Relic, mais je pense qu’incidemment, vous rencontrez une résistance de la part de personnes qui pensent pouvoir garder l’horreur pour une raison quelconque.

Pour un genre qui échange souvent des métaphores, James estime qu’il ne peut bénéficier que d’une augmentation des voix marginalisées. «J’ai l’impression que l’horreur a traditionnellement été utilisée pour diffamer tout ce qui est en dehors de l’expérience masculine et hétéronormative, qu’il s’agisse de maladie mentale, de femme enceinte, de personnes âgées, quoi que ce soit», dit-elle. «Les réalisatrices et les personnes de couleur peuvent venir récupérer ces espaces. C’est vraiment excitant pour moi.

Relic sort en salles et numériquement le 30 octobre