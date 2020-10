Google a détaillé une foule de nouvelles améliorations lors de son événement «Search On» qu’il apportera à son service de recherche Google fondamental dans les semaines et les mois à venir. Les changements sont en grande partie axés sur l’utilisation de nouvelles techniques d’IA et d’apprentissage automatique pour fournir de meilleurs résultats de recherche aux utilisateurs. Le principal d’entre eux: un nouvel outil de vérification orthographique que Google promet aidera à identifier même les requêtes les plus mal orthographiées.

Selon Prabhakar Raghavan, responsable de la recherche chez Google, 15% des requêtes de recherche Google chaque jour sont des requêtes que Google n’a jamais vues auparavant, ce qui signifie que l’entreprise doit constamment travailler pour améliorer ses résultats.

Cela est en partie dû à des requêtes mal orthographiées. Selon Cathy Edwards, vice-présidente de l’ingénierie chez Google, 1 requête de recherche sur 10 sur Google est mal orthographiée. Google essaie depuis longtemps de vous aider avec sa fonction «Vouliez-vous dire» qui suggère une orthographe correcte. D’ici la fin du mois, il déploiera une mise à jour massive de cette fonctionnalité, qui utilise un nouvel algorithme d’orthographe alimenté par un réseau neuronal avec 680 millions de paramètres. Il fonctionne en moins de trois millisecondes après chaque recherche, et la société promet qu’elle offrira encore de meilleures suggestions pour les mots mal orthographiés.

Autre nouveauté: la recherche Google peut désormais indexer des passages individuels à partir de pages Web, au lieu de simplement la page Web entière. Par exemple, si les utilisateurs recherchent l’expression «comment puis-je déterminer si les fenêtres de ma maison sont en verre UV», le nouvel algorithme peut trouver un seul paragraphe sur un forum de bricolage pour trouver une réponse. Selon Edwards, lorsque l’algorithme commencera à être déployé le mois prochain, il améliorera 7% des requêtes dans toutes les langues.

Google utilise également l’IA pour diviser les recherches plus larges en sous-thèmes afin de fournir de meilleurs résultats (par exemple, aider à trouver des équipements d’exercice à domicile conçus pour les petits appartements au lieu de simplement fournir des informations générales sur les équipements d’entraînement).

Enfin, la société commence également à utiliser la vision par ordinateur et la reconnaissance vocale pour étiqueter et diviser automatiquement les vidéos en parties, une version automatisée des outils de chapitre existants qu’elle fournit déjà. Les vidéos de cuisine, par exemple, ou les jeux de sport peuvent être analysés et automatiquement divisés en chapitres (ce que Google propose déjà aux créateurs de faire à la main), qui peuvent ensuite être affichés dans la recherche. C’est un effort similaire au travail existant de l’entreprise pour faire apparaître des épisodes de podcast spécifiques à la recherche, au lieu de simplement afficher le flux général.