À 21 ans, Justin Medeiros, compétiteur recrue des CrossFit Games, ne ressemble pas à ses pairs qui se préparent pour le voyage à Aromas, en Californie, et la dernière étape de la saison 2020. Il est le plus jeune des cinq hommes et a une formation dans la lutte et le football par opposition au levage olympique ou à la gymnastique. Il ne boit pas d’alcool, ne mange pas de restauration rapide et il a un mulet qui coule dans le vent.

Bien qu’il n’ait aucune expérience des CrossFit Games, Medeiros a exprimé son enthousiasme pour trois jours de travail exténuants et un nombre inconnu d’événements qui l’attendaient. Il souhaite atteindre les Jeux depuis de nombreuses années et a presque atteint son objectif en quatre saisons consécutives. En 2020, cependant, Medeiros a obtenu une place dans l’étape 1 des CrossFit Games en remportant l’événement Filthy 150 Sanctional en Irlande et a terminé troisième au classement général de la partie virtuelle de la compétition. Maintenant, il anticipe une étape finale remplie d’objets étranges mais n’a aucune prédiction sur ce qui va se passer du 23 au 25 octobre.

“Je ne veux rien dire de trop précis, mais je voulais aller aux Jeux depuis longtemps maintenant”, a expliqué Medeiros à PopCulture.com dans une interview exclusive. «Et l’une des principales raisons était de faire certains de ces événements que nous ne sommes pas autorisés à faire à l’intérieur de nos gymnases, comme toucher le cochon et l’escargot et la charrue et toutes les choses folles que vous ne pouvez jamais faire tous les jours dans votre box, comme les parcours d’obstacles. Donc je sais que nous allons voir certains de ces trucs. Je n’ai aucune idée de ce que nous allons voir, mais je suis vraiment excité de voir ce que [Director of the Games Dave Castro] jette sur nous. “

Contrairement à beaucoup de ses pairs, Medeiros prête attention aux teasers sur le compte Instagram de Castro – bien qu’il n’essaie pas sérieusement de faire des prédictions sur les événements à venir. Lui et son entraîneur, Adam Neiffer, aiment regarder les teasers de Castro pour avoir une idée des mouvements susceptibles de faire surface au cours du week-end.

Cette stratégie a porté ses fruits récemment lorsque le directeur des Jeux a révélé que les Jeux CrossFit 2007 “et puis certains” constitueront le premier jour de compétition. Medeiros et les quatre autres concurrents masculins savent maintenant qu’il y aura une forme de trail, un événement avec haltérophilie et gymnastique, et le CrossFit Total (soulevé de terre max, squat arrière et presse d’épaule stricte).

Medeiros s’entraîne pour les CrossFit Games et son voyage à Aromas avec Neiffer, mais il est également étudiant à temps plein à la Boise State University. Il prend plus de 13 unités tout en s’entraînant simultanément, ce qui aurait pu créer des difficultés à jongler avec son emploi du temps. Cependant, toutes les classes de Medeiros ont été déplacées en ligne en raison du COVID-19, il a donc pu rester au CrossFit Fort Vancouver à Washington tout en se préparant pour l’étape 1. Certes, Medeiros a également participé à la première partie de la compétition en s’attendant à terminer en dehors du seuil. ligne.

“Je me suis dit: ‘D’accord, je vais juste m’accrocher pendant les trois ou quatre premières semaines d’école. Et puis après l’étape 1, je vais rattraper. Je serai prêt'”, a déclaré Medeiros . «Et je me suis qualifié pour l’étape 2. Donc je me dis: ‘Oh-oh, je dois y consacrer un peu plus de temps pour rester au courant.’ Mais je suis spécialisé en kinésiologie, donc beaucoup de mes professeurs sont dans cet environnement sportif. Donc beaucoup d’entre eux ont compris d’où je viens. J’ai des professeurs vraiment sympas disponibles pour travailler avec moi. poignée, mais je pense qu’elle fait partie de l’expérience et je l’adore. »

Alors que le Rookie of the Year Medeiros attirera l’attention pour ses capacités athlétiques et la façon dont il réagit à chaque événement au cours du week-end, il créera également inévitablement des conversations avec sa coupe de cheveux. Cependant, Medeiros ne craint pas l’attention portée à son mulet. Il interviendra et comblera le vide laissé par les anciens athlètes professionnels à chaud, tels que le défenseur à la retraite de la NFL Jared Allen, tout en ramenant la coupe de cheveux au premier plan sur la scène nationale.

“Mec, je suis tellement prêt. Je veux dire, je l’ai été, j’ai l’impression de me préparer pour ce moment, tout autant pour les Jeux et ma forme physique”, a déclaré Medeiros en riant. “Je soigne ce mulet depuis huit mois. Alors j’ai organisé mon rendez-vous pour la coupe de cheveux pour les Jeux. Je veux dire, il va être préparé et prêt pour la compétition. Je vous le garantis.”

Medeiros a continué et a expliqué en plaisantant que le mulet joue un rôle dans sa performance. “Je veux dire, vous devez avoir beaucoup de forme physique pour aller avec. Mais certainement les cheveux, cela élève ma forme physique d’un autre degré ou deux.”

La phase finale des CrossFit Games 2020 aura lieu du 23 au 25 octobre. Les cinq meilleurs athlètes masculins et les cinq meilleures athlètes féminines participeront à un nombre inopiné d’événements créés par Castro. Pluto TV et le site Web des Jeux, les chaînes Facebook et YouTube fourniront une couverture en streaming tandis que CBS diffusera un bloc de deux heures samedi matin.