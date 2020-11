Les Vikings du Minnesota ont un receveur étoile recrue en Justin Jefferson. L’ancien choix de première ronde du repêchage de la NFL 2020 a été parmi les meilleurs de la ligue, et il célèbre son succès avec un nouvel achat. Jefferson vient d’acheter un pendentif jet de diamant insensé.

Selon TMZ Sports, Jefferson est allé chez le designer Leo Frost à Houston il y a quelques semaines pour obtenir l’article unique en son genre. Le jet glacé, qui fait référence au surnom du récepteur, repose sur une chaîne avec des étoiles sur les maillons. La pièce est en or 14 carats avec 37 carats de diamants VVS. Il n’y a aucune information concrète sur ce que Jefferson a payé pour la pièce. Cependant, il a signé un contrat de quatre ans de 13 millions de dollars à la suite du repêchage de la NFL 2020 et peut se permettre le pendentif.

Frost a montré le pendentif avec une vidéo publiée sur Instagram. Il a révélé qu’il s’était envolé pour Minneapolis pour regarder les Vikings affronter les Titans du Tennessee. Frost a également profité du voyage pour présenter à Jefferson le nouveau pendentif. Il a montré le jet incrusté de diamants et a également livré un ensemble de nouvelles boucles d’oreilles en diamant. Jefferson lui a également donné un maillot n ° 18 dédicacé dans le cadre de l’échange.

Alors qu’il était un jeune membre de l’industrie de la joaillerie, Frost a constitué une liste de clients remplie d’athlètes hors pair. Il a réalisé des pièces sur mesure pour Josh Reynolds des Los Angeles Rams, Jody Fortson des Kansas City Chiefs et Corey Davis des Tennessee Titans. Frost a même fabriqué un pendentif pour les Buccaneers de Tampa Bay avec une version glacée de son logo CAB Records.

Il y avait des questions quant à savoir si Jefferson pourrait entrer dans l’offensive et remplacer Stefon Diggs après qu’un échange a envoyé le vétéran aux Bills de Buffalo. C’est exactement ce que Jet a fait, accumulant 52 attrapés pour 918 verges et six touchés. Comme preuve supplémentaire de son jeu impressionnant, Jefferson a joué à égalité avec la saison recrue d’un Hall of Famer.

Avant le match de la semaine 12 contre les Panthers de la Caroline, les Vikings du Minnesota ont tweeté une photo montrant les statistiques de deux joueurs remarquables. Les chiffres de Randy Moss étaient sur la gauche, montrant qu’il a capté 44 passes pour 851 verges et huit touchés au cours des 11 premiers matchs de sa carrière dans la NFL. À titre de comparaison, Jefferson a eu plus de prises (47) et de verges (66) mais est resté timide en termes de touchés. Bien que la recrue ait ajouté à ces chiffres pendant le reste des matchs de dimanche.