Le président Donald Trump a répété des allégations non fondées de fraude électorale généralisée lors d’une interview dimanche matin avec Maria Bartiromo sur le Sunday Morning Futures de Fox News. Au cours de l’interview de 45 minutes, Trump a affirmé qu’il y avait eu “de gros dépôts massifs” de votes dans le Michigan et en Pennsylvanie tard dans la nuit du jour du scrutin qui ont influencé les élections. Les médias sociaux se sont amusés avec Trump décrivant les votes par correspondance comme des «décharges massives», une phrase qu’il a également utilisée lors de sa conférence de presse controversée avec des journalistes sur Thanksgiving.

À un moment donné, Trump a affirmé que les “plus grandes personnes” l’appelaient pour le féliciter d’avoir remporté l’élection le jour du scrutin, car il semblait qu’il avait une avance précoce. “J’ai été appelé par les plus grandes personnes pour me féliciter, des politiciens, des félicitations, monsieur. Vous venez de gagner les élections. Il était 10 heures et vous avez regardé les chiffres et je suis sûr que vous avez ressenti cela”, a déclaré Trump à Bartiromo. , note Vox. “Cette élection était terminée et ils l’ont fait [ballot dumps], ils les appellent des décharges, de grandes décharges massives au Michigan, en Pennsylvanie et partout. “

L’une des raisons pour lesquelles il est apparu que Trump avait rapidement pris les devants dans ces États était que les bulletins de vote par correspondance n’avaient pas encore été comptés. Une fois qu’ils l’ont été, le président élu Joe Biden a pris les devants. La campagne Trump a déposé plusieurs actions en justice pour tenter d’annuler les résultats des élections, sans grand succès. Vendredi, une cour d’appel fédérale de Philadelphie a rejeté la dernière tentative de campagne dans ce pays, un juge nommé par Trump rédigeant l’avis. Dimanche, le Wisconsin a effectué un recomptage, confirmant que Biden avait remporté l’État par 181340 voix, rapporte CNN.

Trump se plaint à Maria Bartiromo des «décharges massives» qui, selon lui, lui ont coûté les élections pic.twitter.com/oX2RPPOwbi – Aaron Rupar (@atrupar) 29 novembre 2020

Trump a également décrit les bulletins de vote par correspondance comme des «décharges» lors de sa conférence de presse du jour de Thanksgiving, la première fois qu’il a répondu aux questions des journalistes depuis l’élection du 3 novembre. “Si vous regardez 10 heures du soir, vous avez vu ce qui s’est passé. Ensuite, vous avez eu ces décharges massives”, a déclaré Trump. “Personne n’a jamais rien vu de tel.”

prevnext

Donald Trump parler de «décharges massives» ne sera jamais drôle. https://t.co/DbUCMRnUmJ – Shannon Watts (@shannonrwatts) 29 novembre 2020

Trump a refusé de concéder l’élection présidentielle de 2020, même si son propre ministère de la Sécurité intérieure a publié une déclaration le 12 novembre, la qualifiant d’élection «la plus sûre» de l’histoire américaine. «Lorsque les États auront des élections serrées, beaucoup recompteront les bulletins de vote. Tous les États ayant obtenu des résultats serrés lors de la course à la présidentielle de 2020 ont des registres papier de chaque vote, ce qui permet de revenir en arrière et de compter chaque scrutin si nécessaire. sécurité et résilience », ont déclaré les membres du Comité exécutif du Conseil de coordination du gouvernement sur l’infrastructure électorale. Ce processus permet l’identification et la correction de toute erreur ou erreur. Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit.

prevnext

Merci à ceux qui ont posé la question, mais pour le moment, nous n’avons pas l’intention d’ajouter des “vidages massifs” au dictionnaire. – Dictionary.com (@Dictionarycom) 29 novembre 2020

prevnext