a Queen a tenu sa toute première audience numérique en saluant des ambassadeurs étrangers.

Suivant la tradition, trois ambassadeurs étrangers ont présenté leurs lettres de créance au monarque.

(

Sophie Katsarava, l’ambassadrice de Géorgie, fait la révérence à la reine

/ PA)

Une porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: «Les audiences diplomatiques sont une partie traditionnelle et ancienne du rôle du monarque et l’espoir a toujours été de les relancer le plus tôt possible.

«Diverses options ont été envisagées conformément aux lignes directrices actuelles pour réintroduire le public diplomatique tout en conservant certains des éléments cérémoniels établis de longue date, tels que l’utilisation du palais de Buckingham.

Elle a ajouté: «Pour le moment, conformément aux avis médicaux, Sa Majesté conduira des audiences diplomatiques pratiquement depuis le château de Windsor.»

(

Le Dr Ferenc Kumin, Ambassadeur de Hongrie, et son épouse Viktoria ont également été reçus par la Reine

/ PA)

La reine a tenu trois audiences diplomatiques distinctes avec Sophie Katsarava, ambassadrice de Géorgie, Gil da Costa, ambassadeur du Timor-Leste, également connu sous le nom de Timor oriental, et Ferenc Kumin, ambassadeur de Hongrie, et son épouse Viktoria Kumin.

Les diplomates se trouvaient dans la salle de l’Equerry au palais de Buckingham tandis que la reine était assise dans la salle Oak au château de Windsor.

Le public diplomatique est resté presque inchangé depuis l’ère victorienne, les ambassadeurs étant toujours rassemblés dans leur ambassade ou résidence dans un landau d’État, une calèche de cérémonie, et emmenés au palais de Buckingham pour présenter leurs lettres de créance à la reine.

La tradition a été suivie pour l’événement unique de vendredi avec les meilleurs diplomates profitant d’une promenade à cheval dans les rues de Londres jusqu’à la résidence officielle du monarque.

La reine a tenu une audience par liaison vidéo avant de s’entretenir virtuellement avec Stephen Cottrell, archevêque d’York, lors de sa nomination en juillet.

La dernière audience du chef de l’État en personne au palais de Buckingham a eu lieu le 18 mars, avec le commodore Stephen Moorhouse, le commandant sortant du porte-avions HMS Queen Elizabeth, et son successeur le capitaine Angus Essenhigh.