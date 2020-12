T

La reine a apprécié un spectacle de chants de Noël sur les marches de sa maison du château de Windsor – alors qu’elle accueillait le duc et la duchesse de Cambridge après leur visite en train royal du pays.

Alors qu’un groupe de l’Armée du Salut jouait des airs de fête pour la reine et sa famille réunie autour d’elle, on pouvait voir le chef de l’État chanter tranquillement.

L’apparition de la monarque était la première fois qu’elle était vue en public avec des membres supérieurs de la famille royale en masse depuis avant la pandémie de coronavirus.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles se tenaient socialement éloignés à proximité, tout comme William et Kate, le comte et la comtesse de Wessex et la princesse royale avec des arbres de Noël éclairés avec des lumières à proximité, ajoutant à l’atmosphère.

(

Le duc et la duchesse de Cambridge avec la reine

/ .)

À la fin de la représentation, la reine, vêtue d’une Angela Kelly, d’un chapeau et d’un manteau en rouge de Noël et d’une broche en spray rubis et diamants, a discuté avec sa famille à son tour et alors qu’elle se retournait pour remonter les marches à l’intérieur du château, William a déclaré: « Bye gran ».

Les commissaires Anthony et Gillian Cotterill, dirigeants territoriaux de l’Armée du Salut au Royaume-Uni et en République d’Irlande, se sont également manifestés pour parler à la reine qui leur a dit que «personne n’est plus autorisé à chanter».

Les chorales sont autorisées à se produire en plein air et Anne a dit à sa mère «Oh, nous pouvons chanter à l’extérieur».

M. Cotterill a déclaré par la suite: «La reine disait qu’elle était tellement heureuse que nous ayons pu jouer des chants de Noël parce qu’elle pense que ce sera la seule fois où elle pourra entendre des chants, et elle était déçue que nous n’ayons pas chanté. ”

(

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles avec la reine ce soir

/ PA)

Parfois, nous jouons des musiciens et d’autres fois nous sommes une chorale, lors d’un événement comme celui-ci, il vaut mieux avoir le groupe tel que vous pouvez l’entendre sur des kilomètres.

Le Regent Hall Band de l’Armée du Salut, basé dans la rue animée d’Oxford Street à Londres, a joué Hark The Herald Angels Sing et The First Noel pour la famille royale.

Mme Cotterill a ajouté: “J’ai vu la reine prononcer certains des mots – donc c’était sympa.”

Après le départ de la reine, les membres de la famille royale restants ont discuté avec des bénévoles locaux et des travailleurs caritatifs sous un chapiteau où les invités ont reçu du vin chaud et un punch sans alcool et des tartes hachées.

Kate et William se sont entretenus avec Sarah Cottle, 49 ans, directrice de trois crèches maintenues à Windsor et à Maidenhead, et la duchesse l’a interrogée sur la récente enquête historique du royal sur la petite enfance.

Elle a dit par la suite: «Elle a demandé si j’avais rempli son enquête, ce qui m’a mis un peu sur place et le duc a dit: ‘Ne la mettez pas sur la sellette’ et elle a ri et a dit qu’elle avait dû la réprimander. parents pour qu’ils le remplissent. »

Contrairement aux opinions des politiciens gallois et écossais, elle a ajouté: «C’est formidable que les Cambridges aient fait cette tournée, c’est agréable de les voir reconnaître le travail que les écoles ont accompli.»

Kate portait cinq manteaux au cours de leur tournée de trois jours et le dernier jour, elle a été vue arborant une paire de boucles d’oreilles de la reine.

(

Le comte et la comtesse de Wessex avec les Cambridges

/ .)

Le couple a commencé sa dernière journée en visitant le château de Cardiff, où ils ont rencontré des étudiants universitaires et ont entendu parler des problèmes de santé mentale auxquels ils ont été confrontés pendant la pandémie.

Pendant qu’ils discutaient, William et Kate ont admis qu’ils avaient du mal avec les projets de Noël, suggérant qu’ils n’avaient pas encore décidé avec qui passer la période des fêtes.

«C’est tellement difficile, nous essayons toujours de faire des plans. Il est difficile de savoir quoi faire pour le mieux », a déclaré le duc.

À l’hôpital Royal Berkshire de Reading, William a déclaré aux infirmières du NHS «il y a de la lumière au bout du tunnel» alors qu’il les félicitait pour leurs efforts Covid-19.

Le duc et la duchesse ont également parlé de la «bonne nouvelle» lorsque les premiers vaccins contre le coronavirus ont été administrés, et au Cleeve Court Care Home à Twerton, Bath, ils ont rendu hommage aux efforts du personnel à travers le pays.