La reine de la jungle, Demi Rose arrive à Nairobi en robe blanche | INSTAGRAM

Ceux qui connaissent le mannequin britannique, Demi Rose, sauront rapidement ce que cela signifie que la jeune femme est sur un nouveau voyage, cette fois en visite en Afrique et plus particulièrement Nairobi, la capitale et la plus grande ville de Kenya.

Nairobi est la ville la plus peuplée de Afrique de l’Est, avec une population urbaine estimée entre 3 et 4 millions d’habitants. Selon le recensement de 2010, dans la zone administrative de Nairobi, 3 240 155 habitants vivaient sur 696 km². C’est actuellement la quatrième plus grande ville d’Afrique.

C’est ainsi que la jeune fille est venue sur les terres africaines pour commencer à ravir les élèves des internautes avec ses incroyables photographies, qui se concentreront sûrement sur la jungle et elle a commencé l’aventure en enfilant une robe blanche pour être la reine de la jungle.

Ça ne fait pas longtemps que tu es arrivé à ça lieu magique Et il a déjà capturé sa beauté dans une photographie qui compte déjà près de 300 000 likes afin que nous puissions voir la grande attention qu’elle a.

Demi Rose a voyagé avec un groupe d’amis pour profiter des richesses naturelles de notre planète et plus précisément du plus vieux continent et de celui qui possède une faune et une flore beaucoup plus variées que les autres.

Sur la photo, nous pouvons voir Demi Rose assise comme une princesse sur ce qui semble être une plage paradisiaque, avec une jungle derrière et aussi belle que toujours les fans, donc ils étaient plus qu’heureux de l’observer, laissant également leurs commentaires d’amour. compliments et compliments qui sont toujours les plus créatifs pour chercher à attirer votre attention dans vos pièces de divertissement.

Si on regarde un peu ses histoires, un endroit où elle nous rapproche un peu plus de sa vie personnelle et où elle a révélé des détails que tout le monde ne connaît pas d’elle, on peut se rendre compte qu’elle a placé des vidéos dans lesquelles elle est en arrivant au merveilleux hôtel où vous séjournerez, qui a l’air assez luxueux et spacieux.

Cependant, le plus intéressant est la première rencontre dans laquelle on le voit puisqu’ils sont dans une sorte de nourriture entourés de girafes et que la belle Demi Rose ne pouvait pas manquer l’occasion de les nourrir et de l’enregistrer avec sa caméra de téléphone portable. , afin d’avoir de belles images préservées à jamais sur vos réseaux sociaux.

Pour Demi Rose, voyager est la chose la plus importante, d’une part parce que c’était son grand rêve de pouvoir voyager à travers le monde depuis qu’elle était petite fille et d’autre part parce que cela lui permet d’avoir des parcours variés et surtout de se combiner parfaitement avec les paysages paradisiaques comme seuls elle sait comment faire.

Comme on s’en souvient aux Maldives, Demi Rose a profité de la belle opportunité de ses vacances pour se photographier de mille façons donc cette fois ce ne sera pas l’exception et nous aurons sûrement des photos incroyables dans lesquelles elle restera à jamais notre modèle préféré.

En ce moment, il sera très important d’être au courant des actualités du Show afin de ne manquer aucune des aventures de Demi Rose en terres africaines, en particulier les nouvelles photos et curiosités qui surgissent en cours de route.