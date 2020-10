La reine des mers, Salma Hayek conquiert en maillot de bain bleu | AP

Comment conquérir un magnat milliardaire icône de la mode? Il semble que Salma Hayek ait la réponse depuis François-Henri Pinault Il doit être le plus amoureux de la belle actrice qui n’hésite pas à montrer sa silhouette sinueuse à la moindre occasion; Cette fois, dans un magnifique maillot de bain bleu qu’elle a montré sur Instagram.

Salma Hayek a non seulement conquis François-Henri Pinault, mais aussi sûrement tous ses followers sur Instagram et est devenue la reine des mers avec sa formidable anatomie.

La célèbre actrice hollywoodienne a montré à plusieurs reprises que l’âge n’est qu’un chiffre, car à plus de 50 ans, il est vraiment spectaculaire.

Pour cette photo qu’elle a partagée il y a deux ans, l’actrice a choisi un maillot de bain deux pièces bleu et n’a pas utilisé plus d’accessoires ou de maquillage pour un look spectaculaire, puisqu’elle ne ramassait ses cheveux qu’avec une pince et mettait des lunettes de soleil.

Salma Hayek ressemblait à une vraie sirène et utilisait la beauté de la mer bleue comme arrière-plan de sa photographie, qui est devenue sa complice pour être vraiment belle.

Il n’y avait pas grand chose à dire avec une vue panoramique aussi spectaculaire, donc Salma Hayek n’a mis que quelques icônes de vagues à côté de l’image; les réactions ont été immédiates et ont dépassé le demi-million.

L’actrice qui est devenue célèbre pour le film Frida Elle se fait appeler fièrement mexicaine et ses courbes ne peuvent pas le cacher puisqu’elle est une vraie beauté mexicaine.

Hayek a commencé son chemin vers la gloire à la télévision mexicaine, avec des feuilletons comme New Dawn et Teresa, la célèbre histoire de Yolanda Vargas Dulché, à laquelle elle a donné sa propre touche avec sa beauté et son mysticisme.

Après s’être développée à la télévision, la native de Coatzacoalcos, Veracruz, avait un objectif hollywoodien sérieux et savait que ce ne serait pas facile, mais elle avait le talent et l’intelligence pour y parvenir.

Certains disent qu’en se rendant à Hollywood, Salma Hayek a fait face à un énorme obstacle Harvey Weinstein. C’est après le mouvement #MeToo que les histoires de personnes célèbres qui l’ont rencontré ont commencé à être connues et l’une d’entre elles est ce Mexicain.

Ils soulignent que l’actrice travaillait sur le projet du film Frida, la célèbre peintre mexicaine à qui elle-même a décidé de donner vie, lorsque Weinstein lui a dit qu’elle était assez belle et lui a suggéré d’être avec lui d’une manière très compromettante; quelque chose que Salma a refusé de faire.

Le projecteur lui a dit que le projet sans lui serait un échec et qu’en n’acceptant pas sa demande, Harvey Weinstein lui a tourné le dos. Cependant, Hayek n’a pas abandonné et avec ses propres ressources et d’énormes efforts, il a réussi à réaliser le film, qui est devenu son passeport pour le sommet d’Hollywood, un énorme succès dans sa carrière.

Beaucoup ont été étonnés que la Mexicaine ait mis sa beauté de côté pour donner vie à Frida Khalo, une femme caractérisée par son unibrow et son histoire dramatique aux côtés de Diego Rivera; Cependant, ce rôle a été un succès pour la célèbre et a montré que son talent d’actrice va au-delà de sa beauté.

Salma Hayek s’est avérée être une femme polyvalente, car elle n’est pas seulement une actrice et une icône de la mode; mais elle est aussi productrice et entrepreneure. L’un de ses projets les plus célèbres a été d’apporter une version de Uggly Betty.

Actuellement, elle a partagé qu’elle était une femme pleine et belle à 54 ans et jouissait de la belle famille qu’elle a formée aux côtés du magnat de la mode et de sa fille Valentina Paloma, qui a sa propre notoriété en apparaissant parmi les enfants les plus populaires. riche du monde.