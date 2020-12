La reine Elizabeth a préparé son issue: Charles montera-t-il sur le trône? | .

Le Royaume-Uni est très affecté par la vague de victimes provoquée par le coronavirus, à cela s’ajoute la menace de perdre son monarque le Reine Isabel, qui a apparemment laissé entendre, sa fin pourrait être très proche.

La femme britannique a anticipé les événements possibles qui à un moment donné arriveront tôt ou tard, à 94 ans, le

Reine Isabelle II Elle est la monarque qui est restée sur le trône le plus longtemps et bien qu’elle soit en bonne santé et continue de remplir son agenda (maintenant à distance), il ne sera pas éternel.

Le souverain de longue date a régné pendant 64 ans, de sorte que la transition qu’entraînerait cette succession suscite un grand intérêt dans le monde entier, révèlent-ils également, Isabel, chef d’État de 15 pays, a entrepris la tâche de communiquer avec ses proches. l’intérieur du palais une série de dispositions.

Si Elizabeth Alexandra Mary, (la reine Elizabeth) l’une des «femmes les plus puissantes du monde», arrivait à la fin de ses jours, ce serait plus que difficile, ce serait un nouveau moment historique pour la royauté, où la prochaine personne à occuper le trône serait définie. d’Angleterre, quelque chose qui de droit correspondrait en premier lieu au prince Carlos.

Cependant, la reine est bien consciente que les plans pourraient changer d’un moment à l’autre et a organisé une série “d’opérations”, au cas où l’un des trois membres de sa famille serait porté disparu.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Covid devient la royauté

C’est il y a plusieurs mois que la nouvelle a circulé qu’Isabel a déjà préparé le protocole à suivre en cas de départ de l’un des trois membres les plus importants du trône: son mari Felipe, son premier-né Carlos ou encore elle-même.

Il ne faut pas oublier qu’après la première vague de

Covid-19 est venu au Royaume-Uni, était le futur roi,

Charles de Galles Quiconque s’est rencontré, avait contracté la maladie, n’a heureusement pas présenté de symptômes sévères et depuis ce temps jusqu’à aujourd’hui n’a pas présenté d’autres séquelles.

À l’époque, on a également émis l’hypothèse que la reine pourrait être une autre des victimes, bien qu’elle ait été protégée par des mesures strictes, la possibilité que certains de ses employés aient déclenché la contagion dans l’une de ses résidences, mais tout indique que le souverain a a combattu le virus redouté qui a fait tant de morts dans le deuxième pays le plus touché par la pandémie.

Les versions alléguées n’ont pas été entièrement vérifiées et même avec cela, Elizabeth II a refusé de se soumettre au test, soulignent-ils, et a plutôt divulgué les étapes à suivre au cas où l’un des trois membres, y compris elle, serait absent avant l’attendu.

Certains détails ont émergé du bureau de communication de Clarence House, les grands-parents des princes héritiers, William et Harry, Elizabeth II et

Philippe d’ÉdimbourgIls ont été protégés par la «loi britannique», soulignent-ils.

Tout ce qui touche au sujet est concentré dans ce qu’ils ont appelé de trois manières.

L ‘”Opération London Bridge”: planifiée dans les moindres détails pendant longtemps au cas où la reine périrait à un moment donné.

“Opération Forth Bridge”: Si au contraire c’est le duc d’Édimbourg qui quitte ce monde

“Opération Menai Bridge”: détaille les étapes au cas où il s’agirait du prince Charles.

Ils faisaient partie d’opérations «secrètes», cependant, leur existence aurait été divulguée il y a quelques mois.

Même ainsi, les questions sont débattues dans les airs, en revanche, le reportage indique que lorsque la reine est partie, ses restes ne reposeraient pas avec ceux de son mari, comme le révèle le journal britannique The Guardian.

Entre autres détails qui ont été révélés, ils mentionnent que «Sa Majesté» doit nommer au moins deux conseillers d’État, parmi les cinq héritiers majeurs, stipulerait l’une de ces mesures.

Les candidats visés seraient le prince Charles, le prince William, Harry, le prince Andrew et même Philip lui-même.

Cependant, le scénario qui resterait est si complexe que le plus viable, ne laisse William que le seul héritier immédiat du trône.

Harry déménagea plusieurs fois jusqu’à s’installer enfin en Californie, Andrés dans un scandale avec le FBI (affaire Jefrey Epstein), le très vieux duc Felipe (99 ans) et Carlos de Gales, avec 72 ans, les sa contagion et fait maintenant face à des controverses et à de prétendues «critiques» après la récente saison de la série «The Crown» qui aborde sa relation avec Lady Diana et sa désormais épouse, Camila Parker Bowles.