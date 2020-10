La reine Elizabeth II apparaît dans son premier acte public sans masque | AP

La Reine Isabelle II, qui depuis mars dernier était confinée dans sa résidence royale, a assisté hier à sa première acte public, où, le monarque a surpris beaucoup en ne portant pas de masque au milieu de la pandémie.

Elizabeth II du Royaume-Uni, accompagnée de son petit-fils le prince William, a visité le Laboratoire des sciences et technologies de la défense à Porton Down, près de Salisbury, pour rencontrer des scientifiques qui ont travaillé après l’attaque de Novichok en 2018 et soutiennent la réponse du Royaume. Lié à l’épidémie de coronavirus.

C’est lors d’une réunion avec des experts de l’installation que le monarque a qualifié la pandémie d’événement vraiment horrible.

Des sources proches de la famille royale ont révélé aux médias que lors de leur visite, une distance stricte avait été maintenue, chacun arrivant séparément en hélicoptère et en voiture.

De plus, les 48 personnes qui seraient en contact étroit avec le Reine et le Prince ont été testés pour le virus sur Dstl, et bien que le processus de test ne soit pas encore infaillible, ils ont tous été testés négatifs.

Cependant, l’action de Isabel II c’était vraiment critiqué, comme le gouvernement britannique a encouragé l’utilisation de masques faciaux dans absolument tous les endroits, y compris ceux qui sont à l’extérieur, notant que ceux qui ne respectent pas les directives peuvent recevoir certaines amendes.

De son côté, le journaliste Robert Jobson a révélé à Mail Online que la reine Elizabeth II avait décidé de ne pas porter de masque pour tenter d’envoyer un message de calme et d’espoir à tout le monde.

La reine s’est assurée qu’elle disposait d’un endroit sûr où il n’y aurait aucun danger pour elle-même ou pour quiconque. Elle a essayé d’envoyer un message confiant aux gens pour qu’ils retournent au travail, pour qu’ils vaquent à leurs affaires régulièrement, mais sans prendre de risques », a déclaré Jobson.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en mars dernier, Sa Majesté a quitté le palais de Buckingham pour s’isoler au château de Windsor avec son mari de 99 ans, le prince Philip, et depuis lors, elle n’a effectué que deux engagements. réel.

Dans les jours passés Reine Elle a fait sensation après avoir déménagé plusieurs fois entre ses propriétés seule et sans les pas du prince Felipe pour l’accompagner.

En fait, c’était le jeudi 8 octobre dernier, lorsqu’il a été annoncé que la reine Elizabeth avait déménagé sans son mari, qui reste toujours à Sandringham, car à 99 ans et son état de santé fragile l’empêche de bouger et de le suivre constamment. pas à sa femme.

Il faut se rappeler que le duc a mis fin à toutes ses fonctions royales depuis le 3 août 2017, donc depuis lors, il a passé une grande partie de son temps sur la propriété située à Norfolk.

Elizabeth II du Royaume-Uni Elle est l’actuelle souveraine de seize États indépendants constitués en royaume et qui font également partie du Commonwealth des Nations: Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Jamaïque, Barbade, Bahamas, Grenade, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tuvalu, Santa Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Belize, Antigua-et-Barbuda et Saint-Kitts-et-Nevis.

Elle est la principale personnalité politique des 54 pays membres du Commonwealth des Nations et, dans son rôle spécifique de monarque du Royaume-Uni, elle est également la gouverneure suprême de l’Église d’Angleterre.

Comme si cela ne suffisait pas, son rôle politique s’étend sur de vastes zones, a des fonctions constitutionnelles importantes et agit comme le centre de l’unité nationale britannique et en tant que représentant de sa nation dans le monde.

