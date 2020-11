La reine Elizabeth, Kim et Kanye West se disputent le lit le plus cher | Instagram

Inestimable! Apparemment, la reine Elizabeth est la propriétaire de l’un des lits les plus luxueux et les plus chers du monde, comme cela s’est produit ces derniers jours.

Le luxe qui entoure depuis plusieurs années la famille royale garde toujours la curiosité de tous ceux qui souhaitent connaître en détail chaque détail de la vie de ses membres.

Tout d’abord, ils imagineront en quelque sorte le confort sans fin dont la royauté a bénéficié grâce à sa noble position.

Cependant, bien que d’autres personnes aussi importantes que Reine Isabel Ils jouissent de certains niveaux d’opulence, il y a peut-être des luxes qui ne pourraient pas correspondre à ceux du souverain de 94 ans.

Son lit est l’une des principales différences, le monarque repose sur ce qui a été considéré comme l’un des “lits les plus luxueux et les plus chers du monde”, bien qu’il ne soit pas le seul car il était connu de manière inattendue entre également en concurrence avec d’autres personnages célèbres, comme Kim Kardashian et Kanye West, entre autres.

Qu’est-ce qui donne tant de valeur au lit royal?

Comme il s’est récemment passé, la titulaire du trône britannique repose dans un lit exclusif, qui était au départ un cadeau qui lui avait été offert à l’occasion de son règne numéro 60.

Le deuxième détail et le plus important est que l’appel “Lit Royal State«Il a nécessité plus de 700 heures d’assemblage et est fabriqué, entre autres, avec de la prêle, du cachemire mongol et 1 600 milles de fil de soie tissé.

Cela en fait l’un des meubles les plus chers du palais de Buckingham, estimant un prix supérieur à 170 000 $, soit plus de 3 500 000 pesos mexicains.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Autres richesses …

Parmi les autres luxes que les palais royaux britanniques abritent, il y a aussi des collections de vaisselle et de couverts de la royauté, plusieurs des pièces seraient en or et en argent purs.

Ils ont été conservés pendant plusieurs années, témoignant du passage de plusieurs générations et de différentes époques historiques traversées par le Royaume-Uni.

Mais l’un des luxes les plus exorbitants de la monarque, ce sont sans aucun doute ses chiots à cheval, l’un de ses plus grands passe-temps et qu’il lui serait presque impossible d’abandonner. Mais la dépense que cela génère est l’une des excentricités les plus chères du royal, qui coûterait environ 600 000 livres par an, soit près de 700 000 euros, selon Vanitatys.

Les créateurs …

“Savoir Beds” est à l’origine de cette même marque qui aurait basé une partie de son inspiration sur d’anciennes maisons britanniques des XVIIe et XVIIIe siècles, comme l’explique le directeur de la prestigieuse ligne, Alistair Hughes que bien que certains matériaux importés soient utilisés d’Amérique latine, tout comme les cheveux de queue de cheval, et le cachemire mongol, la fabrication est 100% britannique.

C’est un magasin de matelas luxueux et exclusif qui s’est chargé de faire un cadeau unique au monarque la “lit d’état royal“qui selon le site facebook” World Record Academy “, est dans la position de” plus cher du monde “.

Mais il y a une différence entre dormir dans l’un des lits les plus luxueux et l’un des plus chers, la reine Elizabeth repose dans l’un des trois plus chers, étonnamment c’est le couple américain Kim Kardashian et Kanye West qui a payé près d’un million de dollars pour dormir comme des rois.

Le deuxième de cette courte liste se trouve dans la chambre de Drake, qui est propriétaire d’un matelas de 10 millions de pesos et sans parler des lits en or que Beyonce et Jay Z, et d’autres personnalités telles que Angelina Jolie, ont acquis. qui selon révéler en a un dans leurs chambres.

Vous pouvez également lire C’était une autre victime! Prince William, n’a pas échappé à la contagion

Ils seraient suivis par le célèbre protagoniste de la saga «Harry Potter», Daniel Radcliffe ou la joueuse de tennis Serena Williams, qui n’ont pas épargné pour parvenir à un sommeil complètement réparateur.