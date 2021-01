Les détails d’un message envoyé par la reine à M. Biden avant sa cérémonie d’inauguration mercredi, n’ont pas été publiés.

Pendant le règne de 68 ans de la reine, il y a maintenant eu 14 présidents américains, de Harry S Truman à M. Biden.

Un porte-parole du palais a déclaré: «Sa Majesté a envoyé un message privé au président Biden avant l’inauguration.»

Le Premier ministre britannique Boris Johnson faisait partie des dirigeants politiques qui se sont tournés vers Twitter pour féliciter M. Biden.

Il a écrit: «Félicitations à @JoeBiden pour son assermentation en tant que président des États-Unis et à @Kamala Harris pour son inauguration historique.

Joe Biden a prêté serment en remplaçant Donald Trump au poste de président américain

«Le leadership américain est vital sur les questions qui comptent pour nous tous, du changement climatique à Covid, et j’ai hâte de travailler avec le président Biden.»

M. Johnson a par la suite déclaré aux journalistes qu’il accueillait la succession de M. Biden de Donald Trump comme un «pas en avant» d’une «période cahoteuse» et une opportunité de collaborer sur le changement climatique et la pandémie de coronavirus, deux crises que le républicain a minimisées.

Le Premier ministre, qui avait une relation étroite mais parfois tendue avec M. Trump, a déclaré: «Quand vous regardez les problèmes qui nous unissent moi et Joe Biden, le Royaume-Uni et les États-Unis en ce moment, il y a un fantastique programme commun commun.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a tweeté: «Les États-Unis entament un nouveau chapitre de leur histoire, celui d’espoir, de décence, de compassion et de force. Ensemble, nos deux nations peuvent bâtir un avenir meilleur et plus optimiste pour notre monde. »

Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a tweeté: «Félicitations à JoeBiden pour votre investiture en tant que 46e président des États-Unis. Nos deux pays ont relevé ensemble certains des plus grands défis de l’histoire – et j’ai hâte de poursuivre ce partenariat avec vous Kamala Harris et votre administration.

Le premier ministre d’Écosse, Nicola Sturgeon, a tweeté: «Chaleureuses félicitations et meilleurs voeux au président Biden et au vice-président Harris. L’Écosse et les États-Unis partagent des liens d’amitié et de coopération de longue date.

«Nous sommes impatients de bâtir sur ces derniers dans les années à venir.»

«Voici mon message à ceux qui sont au-delà de nos frontières. L’Amérique a été testée et nous en sommes sortis plus forts. Nous réparerons nos alliances et nous engagerons à nouveau avec le monde, non pas pour relever les défis d’hier, mais les défis d’aujourd’hui et de demain », a déclaré M. Biden.

«Et conduira non seulement par l’exemple de notre puissance mais par la puissance de notre exemple. Nous serons un partenaire solide et de confiance pour la paix, le progrès et la sécurité. »

Le premier ministre irlandais Micheal Martin a félicité le nouveau président pour son «immense succès».

“Au nom du gouvernement et du peuple irlandais, je souhaite adresser mes sincères félicitations au président Joe Biden pour son investiture”, a déclaré M. Martin.

(

Le président Joe Biden signe trois documents, dont une déclaration d’inauguration et des nominations au cabinet

/ AP)

«En prêtant serment, je sais que le président Biden ressentira le poids de l’histoire – la présence de ses ancêtres irlandais qui ont quitté Mayo et Louth en période de famine à la recherche de vie et d’espoir.

«Il se souviendra de la dure lutte de leurs descendants lors de leur entrée et de leur contribution aux États-Unis. C’est l’histoire de l’Amérique irlandaise.

«J’espère qu’il sera également conscient de la grande fierté que nous tirons en Irlande de son immense succès. Il est l’un de nous, une partie de notre famille mondiale.

«J’ai hâte d’accueillir de nouveau le président Biden sur cette île et d’approfondir la coopération en matière de paix mondiale, de changement climatique, de partenariat économique et de stabilité.

en relation

«Je souhaite également rendre hommage au vice-président Kamala Harris, qui a créé l’histoire aujourd’hui et qui contribuera à former une administration diversifiée et formidable.

Le président irlandais Michael D Higgins a offert ses «sincères félicitations» au président américain Joe Biden pour son investiture.

Ursurla von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré qu’elle avait eu un “ami à la Maison Blanche” après quatre ans de relations tendues.

“C’est une réalisation historique, et cela rend également cette journée très spéciale”, a-t-elle déclaré. “Cette nouvelle aube en Amérique est le moment que nous attendons depuis si longtemps. L’Europe est prête pour un nouveau départ avec notre partenaire le plus ancien et le plus fiable.”

Elle a ajouté: “Ce sera un point de départ très fort pour notre coopération renouvelée, et bien sûr, il reste encore beaucoup à faire”.

Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a qualifié la journée d’inauguration de «bonne journée pour la démocratie».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a adressé ses félicitations au vice-président Harris et au président Biden pour leur “inauguration historique”.

Le président français Emmanuel Macron a utilisé son message pour accueillir à nouveau les États-Unis dans l’Accord de Paris sur le climat.

Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a adressé ses félicitations à M. Biden et à Mme Harris.

Il a déclaré: «Du changement climatique au commerce et à la sécurité, nos deux pays partagent un lien étroit et des relations privilégiées.

«Nous sommes impatients de travailler avec vous sur des priorités communes en tant que force du bien dans le monde.»