La reine et le duc d’Édimbourg ont célébré leur 73e anniversaire de mariage en publiant une photo les montrant en train d’ouvrir une carte des enfants de Cambridge.

Dans l’image touchante, la reine et le duc sont assis sur un canapé dans la salle Oak du château de Windsor et semblent lire le message de la carte de George, un futur roi, et de ses frères et sœurs.

La photo, prise par Chris Jackson de ., montre également une petite pile de cartes d’anniversaire et de lettres envoyées par des sympathisants sur une table voisine.

Mariage royal de la reine et du prince Philip – En images

La reine et le prince Philip le jour de leur mariage

Le registre de mariage montrant les signatures de la princesse Elizabeth et du duc d’Édimbourg, ainsi que du roi et de la reine, signé comme ‘George R’ et ‘Elizabeth R’

L’immense foule parsemée de périscopes à Trafalgar Square en attente d’un aperçu de la procession royale à travers Admiralty Arch sur le chemin de l’abbaye de Westminster

La colonne Nelson avec ses Lions environnants a apporté des points d’avantage utiles à certains des milliers de personnes qui bloquaient déjà Trafalgar Square

La princesse Elizabeth, la princesse Margaret et le lieutenant Philip Mountbatten entrant dans l’abbaye de Westminster pour une répétition de mariage

La princesse Elizabeth et le duc d’Édimbourg quittent l’abbaye de Westminster après leur cérémonie de mariage

Des centaines de milliers de personnes ont bordé les rues pour voir SAR la princesse Elizabeth se rendre à l’abbaye de Westminster pour son mariage avec SAR le duc d’Édimbourg nouvellement créé

Les mariés saluent depuis le balcon alors que les foules se rassemblent aux portes du palais de Buckingham pour saluer l’heureux couple

Les Londoniens déferlent autour des portes du palais de Buckingham pour apercevoir la princesse Elizabeth et le lieutenant Philip Mountbatten

Une vue panoramique alors que les foules se rassemblent pour assister au mariage royal

Deux pages, le prince William de Gloucester et le prince Michael de Kentare se sont terminés alors qu’ils se préparaient à quitter l’abbaye de Westminster, après le mariage de la princesse Elizabeth et du duc d’Édimbourg

La procession royale à pied dans l’allée de l’abbaye de Westminster

Un programme souvenir pour le mariage royal de la princesse Elizabeth et du duc d’Édimbourg qui a eu lieu à l’abbaye de Westminster

La princesse Elizabeth et le duc d’Édimbourg en procession à la porte ouest de l’abbaye de Westminster, Londres après leur mariage

La princesse Elizabeth et le lieutenant Philip Mountbatten avec des parents proches et des demoiselles d’honneur dans la salle du trône du palais de Buckingham immédiatement après la cérémonie de mariage. Au premier rang se trouvent (de gauche à droite) la reine Mary (la mère du roi), la princesse Andrew de Grèce (la mère du duc d’Édimbourg), feu le prince William de Gloucester avec son camarade de page, le prince Micheal de Kent, le roi George VI et la reine mère. Dernier rang; Les demoiselles d’honneur sont de gauche à droite: l’hon. Margaret Elphinstone, L’hon. Pamela Mountbatten, Lady Mary Cambridge, SAR la princesse Alexandra de Kent, SAR la princesse Margaret, Lady Caroline Montagu-Douglas-Scott, Lady Elizabeth Lambart et l’hon. Diana Bowes-Lyon.

La princesse Elizabeth portant une robe de mariée incrustée de diamants

La princesse Elizabeth et le duc d’Édimbourg dans une procession en calèche à la gare de Waterloo pour leur train à Winchester pour le début de leur lune de miel

La princesse Elizabeth et le duc d’Édimbourg dans une procession en calèche à la gare de Waterloo pour leur train à Winchester pour le début de leur lune de miel

La monarque, 94 ans, était une princesse de 21 ans lorsqu’elle épousa le fringant lieutenant Philip Mountbatten à l’abbaye de Westminster le 20 novembre 1947.

Leur relation durable a duré le plus longtemps de tous les souverains britanniques.

Philip a été aux côtés de la reine tout au long des décennies, la soutenant alors qu’elle se consacre à son rôle de chef de l’État.

La reine et le duc, qui ont pris leur retraite de leurs fonctions publiques, passent le confinement à l’isolement au château de Windsor, et les célébrations d’anniversaire devraient être discrètes.

Il n’y a pas de cadeau, de bijou ou de couleur traditionnel associé au 73e anniversaire de mariage au Royaume-Uni.

Sur la nouvelle photo, la reine porte une robe en crêpe de laine double bleu pâle de Stewart Parvin et une broche en chrysanthème faite de saphirs et de diamants sertis de platine.

Philip porte un blazer, une chemise, une cravate et un pantalon.

Le chef de l’État, lorsque la princesse Elizabeth, a été photographié portant la broche sur des images prises lors de sa lune de miel à Broadlands dans le Hampshire, et à nouveau sur des images publiées pour marquer le 60e anniversaire de mariage de la reine et du duc en 2007.

L’année écoulée a été tumultueuse pour le pays, avec des personnes apprenant à vivre avec un coronavirus qui a eu un impact profond sur tous les aspects de la société.

Les événements royaux se sont déplacés en ligne lors du premier verrouillage national, la reine tenant des engagements virtuels via des appels vidéo et des réunions par téléphone.

Au printemps, le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné en tant que membres de la famille royale pour la liberté financière et vivent maintenant en Californie après avoir signé un accord lucratif avec Netflix et semblent sur le point d’annoncer des projets via leur organisme caritatif Archewell.

Philip a célébré son 99e anniversaire le 10 juin et un portrait conjoint avec la reine a été publié pour marquer cette étape.

La reine et le duc viennent également de fêter le 72e anniversaire de leur enfant aîné, le prince de Galles.

Au cours de l’été, l’époux de la reine a fait une rare apparition publique lorsqu’il a démissionné de son poste de colonel en chef des fusils et que la duchesse de Cornouailles a pris le rôle.

Leur longue union est considérée comme une source essentielle de stabilité au sein de la monarchie.

Ensemble, ils ont célébré les jubilés d’argent, d’or et de diamant du règne de la reine et ont fait face à des hauts et des bas au fil des ans, notamment la rupture de trois de leurs quatre mariages d’enfants et les réactions négatives qui ont suivi la mort de Diana, princesse de Galles.

Lors de leur anniversaire de mariage en or en 1997, la reine a rendu un hommage émouvant à son mari en disant: “Il a tout simplement été ma force et est resté toutes ces années.”

Philip a profité de l’occasion pour féliciter la reine pour son abondance de tolérance.

“Je pense que la principale leçon que nous avons apprise est que la tolérance est le seul ingrédient essentiel de tout mariage heureux”, a-t-il déclaré.