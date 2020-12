T

a Reine a exprimé sa plus profonde sympathie au peuple français à l’occasion de la journée nationale de deuil de l’ancien président français Valery Giscard d’Estaing.

Son message au président Emmanuel Macron mercredi se lisait comme suit: «Le prince Philip et moi avons été attristés d’apprendre le décès du président Valery Giscard d’Estaing.

«Son décès est une grande perte pour la France.

«Je souhaite adresser mes condoléances à sa famille et ma plus profonde sympathie au peuple français.»

(

La reine Elizabeth II et le président de France Valery Giscard d’Estaing lors du banquet donné pour elle et le duc d’Édimbourg à l’ambassade de France à Londres

/ PA)

Né en 1926, il a exercé les fonctions de président entre 1974 et 1981, avec la légalisation de l’avortement et du divorce par consentement mutuel parmi ses réalisations les plus importantes en fonction.

Fortement pro-européen, il a profondément déploré le Brexit.

Il a provoqué une tempête littéraire en 2009 en écrivant un roman détaillant une romance fictive entre une Diana à peine déguisée, la princesse de Galles, et lui-même.

M. Giscard d’Estaing a rencontré Diana à plusieurs reprises.

Il rencontra également la reine à plusieurs reprises, notamment à Londres en 1976 et à Checkers en 1977.

(

La reine Elizabeth et les membres de la famille royale remercient les bénévoles locaux et les principaux travailleurs à Windsor

/ REUTERS)

Alors qu’un groupe de l’Armée du Salut jouait des airs de fête pour la reine et sa famille réunie autour d’elle, on pouvait voir le chef de l’État chanter tranquillement.

L’apparition de la monarque était la première fois qu’elle était vue en public avec des membres supérieurs de la famille royale en masse depuis avant la pandémie de coronavirus.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles se tenaient socialement éloignés à proximité, tout comme William et Kate, le comte et la comtesse de Wessex et la princesse royale avec des arbres de Noël éclairés avec des lumières à proximité, ajoutant à l’atmosphère.