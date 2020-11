T

La reine a porté un masque en public pour la première fois cette semaine pour un acte de commémoration à l’abbaye de Westminster.

Le monarque a assisté à un service «profondément personnel» à l’abbaye mercredi après son retour à Londres pour la première fois depuis le verrouillage de mars.

À l’intérieur de l’abbaye, un hommage floral basé sur son bouquet de mariage a été déposé sur la tombe du guerrier inconnu, marquant le centenaire de son enterrement.

Lors d’une cérémonie privée demandée par Her Majesy à la lumière des restrictions relatives aux coronavirus, la monarque a rendu hommage aux associations décédées et de sa famille avec la Première Guerre mondiale et la tombe.

Voyageant seule en voiture de Windsor à Londres mercredi matin, la reine s’est brièvement arrêtée au palais de Buckingham, avant de se rendre à l’abbaye où elle a été reçue par le doyen de Westminster, le très révérend Dr David Hoyle juste après 11 h 45.

Vêtue d’un manteau noir, d’un chapeau et de gants, d’une broche en diamant épinglée sous son coquelicot, de boucles d’oreilles et d’un collier de perles et d’un masque noir garni de blanc qui aurait été conçu par Angela Kelly, la reine a discuté avec animation avec le doyen avant d’entrer dans l’abbaye.

Debout devant la tombe du guerrier à l’extrémité ouest de la nef, et rejointe uniquement par son écuyer, le lieutenant-colonel Nana Kofi Twumasi-Ankrah, elle a écouté le discours du doyen: «Votre Majesté, le jour de l’armistice, nous marquerons le centenaire depuis l’enterrement du guerrier inconnu, lorsque votre grand-père, le roi George V, a mené la nation en deuil et en honorant le service et le sacrifice des innombrables morts de guerre dont les tombes n’étaient ni marquées ni enregistrées.

«Nous continuons d’honorer le guerrier inconnu, dont l’importance ne s’est pas amoindrie en cent ans. Sur la tombe de cet homme, nous nous engageons une fois de plus, avec joie, au devoir de mémoire, et nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui risquent leur vie pour la sécurité et la liberté d’autrui, et prions pour la cause de la paix tout au long du monde.”

Ensuite, la reine s’est installée sur un stand en bois contenant un bouquet d’orchidées blanches et lilas, de myrte et de verdure, arrangé par un fleuriste du palais, noué avec un simple ruban blanc. Touchant les fleurs, la reine regarda alors son écuyer s’agenouiller pour les déposer sur la tombe du guerrier, où elles restèrent jusqu’à samedi matin.

Après un moment de réflexion silencieuse, le doyen a prononcé une prière «pour tous ceux qui doivent prendre conseil et prendre soin de la santé physique et économique de leurs peuples, et pour tous les travailleurs critiques qui s’offrent pour le service des autres», avant le Piper au souverain, Richard Grisdale, placé dans le grenier d’orgue, a joué une complainte, Les fleurs de la forêt. Une bénédiction a conclu le service de cinq minutes, après quoi la reine est retournée à Windsor.

La cérémonie, qui sera diffusée sur BBC One dimanche matin, était enracinée dans l’histoire de la famille royale. Le jour de l’armistice en 1920, le corps du guerrier inconnu, amené des champs de bataille de France à Londres, a été emmené à Whitehall, où le roi George V a dévoilé le cénotaphe. Le roi déposa une couronne sur le cercueil et l’accompagna jusqu’à l’abbaye, où il dispersa une poignée de terre française sur le cercueil avant l’enterrement. Le père de la reine, futur roi George VI, était également présent.

En 1923, Elizabeth Bowes-Lyon, plus tard la reine Elizabeth, la reine mère, déposa son bouquet de mariage sur la tombe du guerrier en mémoire de son frère Fergus décédé à la bataille de Loos en 1915. Son geste a commencé une tradition où de nombreuses épouses royales ont ont envoyé des bouquets sur la tombe après leurs mariages.

Une source royale a déclaré: «La tombe du guerrier inconnu est aussi pertinente et poignante aujourd’hui qu’elle l’était lorsque le grand-père et le père de Sa Majesté se tenaient dans l’abbaye à ses côtés il y a 100 ans. Il revêt une importance énorme pour le pays et la famille royale. La reine tenait à ce que le centenaire soit marqué de manière appropriée. Un acte simple mais profondément personnel reflétant une tradition initiée par sa mère il y a 97 ans a ressenti la bonne chose à faire.

Un événement à grande échelle faisant écho à des éléments de la procession et de l’enterrement de 1920 était prévu pour le 11 novembre de cette année, avec des membres de la famille royale présents, mais l’événement a été annulé en raison des restrictions de Covid.

La reine avait également espéré assister à un service à l’abbaye marquant le centenaire, mais des sources royales ont déclaré que «sur conseil et pour minimiser le risque», elle restera à l’écart.

Le service de mercredi, mené avec une distanciation sociale stricte et le port de masque, qui est désormais obligatoire pour les fidèles, a eu lieu avec l’autorisation des médecins royaux qui ont conseillé de limiter le nombre de participants. Pas même une dame d’honneur n’a rejoint la reine.

Après le service, le doyen a déclaré: «C’était merveilleux de voir Sa Majesté dans une si bonne humeur et en bonne santé. Nous avons parlé du centenaire et de la vie de l’abbaye. C’est l’endroit où elle s’est mariée et elle est consciente de ces associations.

«C’est un moment où l’Abbaye fait son travail de lieu de culte national. L’histoire du guerrier inconnu nous touche tous. Il est très difficile pour toutes les églises de fermer leurs portes, cela va à l’encontre de tout ce à quoi nous sommes ordonnés, c’est-à-dire rassembler les gens.

«Comme tant de communautés, nous sommes divisés et c’est difficile. C’est très spécial pour Sa Majesté de faire cela, étant donné les restrictions actuelles. Je sais, parce que les gens me disent, que ces moments où Sa Majesté est à l’abbaye nous donnent un sentiment de motivation et d’encouragement renouvelés. Cela nous fait nous sentir très privilégiés.

Avant sa visite à l’abbaye mercredi, le dernier engagement public de la reine à Londres était le service du Commonwealth à l’abbaye le 9 mars. Elle a quitté le palais de Buckingham pour le château de Windsor le 19 mars pour y passer le premier lock-out avec le duc d’Édimbourg. Le couple est depuis pour la plupart resté à Windsor, avec des pauses à Balmoral, en Écosse et à Sandringham, dans le Norfolk, en septembre et octobre.