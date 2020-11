On pourrait penser que n’importe quel film mettant en vedette Tom Holland et Daisy Ridley serait un film très demandé sur la voie rapide vers les théâtres, et pourtant, la production de Chaos Walking, un drame post-apocalyptique mettant en vedette les héros de Star Wars et Spider-Man a eu un chemin difficile vers l’exposition publique. Cependant, le film est enfin en route, et nous avons tous enfin un premier regard sur ce qu’est exactement Chaos Walking et ce dont il s’agit semble légèrement fou. Découvrez la première bande-annonce ci-dessus.

Dans la bande-annonce, on voit le crash de Daisy Ridley atterrir sur une planète habitée uniquement par des hommes. Non seulement cela, les hommes du monde ont une étrange affliction qui fait que toutes leurs pensées sont diffusées à haute voix pour que les autres les entendent. Le personnage de Ridley est une anomalie à la fois pour le moment, on suppose, la seule femme de la planète et la seule personne qui peut garder ses pensées pour elle. Cela la rend quelque peu dangereuse, amenant le personnage de Tom Holland à essayer de la protéger de ceux qui lui feraient du mal.

Pour ceux qui connaissent le roman de YA Le couteau de ne jamais lâcher prise, tout cela est normal, mais pour ceux d’entre nous qui ne l’ont pas lu, tout dans ce film a l’air dingue. Je veux dire que c’est dans le bon sens.

