La nouvelle renaissance de Saved by the Bell a été critiquée cette semaine pour une blague sur la greffe de rein de la chanteuse Selena Gomez en 2017. Ses fans ont appelé l’émission sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit Peacock à présenter des excuses samedi. La nouvelle série Saved by the Bell est une suite de l’original et Saved by the Bell: The College Years, avec de nombreux personnages originaux revenant aux côtés de nouveaux étudiants.

Dans le sixième épisode de l’émission, deux étudiants de Bayside High débattent de l’identité du donneur de rein de Gomez. “Je sais pertinemment que le donneur de rein de Selena Gomez était la mère de Justin Bieber. Mon Dieu, j’aimerais avoir mon téléphone pour pouvoir le prouver”, a déclaré un étudiant dans la scène. “Prouvez quoi?” l’autre a répondu. “Que tu es un idiot? C’était le rein de Demi Lovato. Ce sont les meilleurs amis comme toi et moi.” Dans une autre scène, il y a des graffitis sur un mur qui dit: “Selena Gomez a-t-elle même un rein?”

Après des critiques sur les réseaux sociaux, Peacock, NBCUniversal et les producteurs exécutifs de l’émission se sont excusés dans une déclaration à Variety. “Nous nous excusons”, ont déclaré les producteurs. “Nous n’avons jamais eu l’intention de faire la lumière sur la santé de Selena. Nous avons été en contact avec son équipe et ferons un don à son organisme de bienfaisance, le Selena Gomez Fund for Lupus Research at USC.”

Bien que les personnages aient spéculé sur l’identité du donneur de Gomez, Gomez a révélé publiquement en 2017 que son amie, l’actrice Francia Rasia, avait fait don de son rein. Gomez avait besoin d’une greffe de rein en raison de son diagnostic de lupus, dont Gomez a discuté publiquement depuis 2015. En septembre, Gomez a partagé une photo de sa cicatrice sur Instagram et a continué à sensibiliser à la maladie auto-immune. Cette année, TIME a inclus le chanteur “Rare” sur sa liste des personnes les plus influentes pour 2020.

Les 10 épisodes de Saved by the Bell Saison 1 ont été publiés sur Peacock mercredi. La série a été développée par Tracey Wigfield et suit des étudiants de Bayside High, certains issus de familles défavorisées et d’autres de familles ouvrières. Dans la nouvelle série, Zach Morris de Mark-Paul Gosselaar est le gouverneur de la Californie. Les autres membres de la distribution originale apparaissant dans la série sont Elizabeth Berkeley Lauren, Mario Lopez, Tiffani Thiessen, Lark Voorhies et Patrick Thomas O’Brien.

