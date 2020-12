T

La réouverture échelonnée des écoles en janvier devrait se dérouler comme prévu, a déclaré lundi Michael Gove.

Le ministre du Cabinet a confirmé que les élèves des écoles secondaires des 11e et 13e années, ainsi que les enfants des principaux travailleurs, rentreraient le 4 janvier.

Tous les enfants du primaire reprendront également les cours tandis que les autres élèves reviendront une semaine plus tard.

M. Gove a déclaré à Sky News: “Nous surveillons toujours les choses, mais les enseignants et les chefs d’établissement ont travaillé incroyablement dur pendant la période de Noël depuis la séparation des écoles afin de se préparer à un nouveau régime de test – les tests communautaires – afin de s’assurer que les enfants et nous sommes tous plus en sécurité.

“Nous gardons les choses à l’étude, mais c’est le plan.”

Ses commentaires sont venus comme un rapport dans Politico affirmant que les scientifiques du gouvernement avaient exhorté Boris Johnson à garder les écoles fermées – et potentiellement ordonner des mesures de verrouillage nationales plus strictes – afin de lutter contre la flambée des infections à coronavirus à travers le pays.

Des responsables de Downing Street et du ministère de l’Éducation doivent discuter de la question lundi au milieu des inquiétudes concernant la propagation d’une nouvelle souche de coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a déclaré que les élèves de l’année d’examen retourneraient à l’école comme d’habitude après les vacances de Noël, mais que la majorité des élèves du secondaire commenceraient le trimestre en ligne pour permettre aux chefs d’établissement de procéder à des tests de masse sur les enfants et le personnel.

Sir Jeremy Farrar, membre du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences, a déclaré que les arguments en faveur de la réouverture des écoles en janvier étaient “très finement équilibrés”.

Le directeur du Wellcome Trust a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Je pense que les prochaines semaines, en janvier, vont être extrêmement difficiles dans tout le pays.»

en relation

«Je suis certainement convaincu que l’ouverture des écoles est une priorité absolue. Mais la société – et finalement c’est une décision politique – devra trouver un équilibre entre le maintien de l’ouverture des écoles, si cela est possible, et la fermeture d’autres parties de la société.

“Cela va être un compromis entre l’un ou l’autre. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas ouvrir toute la société, ouvrir des écoles et poursuivre des études et des universités, et maintenir R en dessous de 1 avec cette variante.

“Je pense qu’il y a des choix très, très difficiles. Nous allons voir ces pressions continues au moins au cours des deux ou trois prochains mois.”