Le représentant de Tyra Banks abat les informations selon lesquelles le nouvel animateur et producteur exécutif de Dancing With the Stars avait interdit aux stars de Real Housewives de participer au concours de danse ABC. Dans une déclaration à Page Six, la journaliste de longue date de Banks, Elana Rose, a déclaré jeudi: “C’est 100% faux.”

“[Banks is] une grande fan des femmes au foyer et tout le monde sait que Tyra est d’abord une femme d’affaires », a poursuivi Rose.« En tant que femme d’affaires, pourquoi dirait-elle quelque chose contre les femmes au foyer? Elle n’a rien à voir avec le casting. “Banks a rejoint la série cet été après que les animateurs de longue date Tom Bergeron et Erin Andrews aient été relâchés, mais cela fait des années qu’une femme au foyer a participé à la série, avec Erika Jayne apparaissant dans la saison 24 en 2017. Aussi après avoir jeté leur diamant dans le ring pour le trophée Mirrorball sont les co-stars de Jayne’s Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Vanderpump et Lisa Rinna, ainsi que les stars de Real Housewives of Atlanta NeNe Leakes, Kim Zolciak Biermann et Kim Fields. Banks a un autre lien avec les femmes au foyer d’Eva Marcille du RHOA, qui a fait ses débuts sur America’s Next Top Model.

Après un rapport diffusé jeudi selon lequel Banks était contre le casting de Housewives sur DWTS, un certain nombre de stars de la franchise se sont prononcées sur les réseaux sociaux, y compris Ashley Darby de Real Housewives of Potomac. “Entendre que les RH sont prétendument ‘interdits’ de se produire sur #DWTS était une déception, mais j’ai toujours les yeux rivés sur le prix! Je serai sur cette piste de danse un jour!” elle a écrit sur Instagram.

Bethenny Frankel, alun de Real Housewives of New York City, a tweeté, puis rapidement supprimé: “Bon à savoir [Tyra Banks] m’a embrouillé dans son mandat de plus de ménagères sur [DWTS]. Aussi bon à savoir – leur directeur de casting Deena, que je [love] m’a demandé d’être sur cette émission multiple x au cours de la dernière décennie. Je ne suis plus une femme au foyer, mais personne n’est plus grand que le jeu Tyra. “

“J’ai supprimé ce dernier message Bc que j’aime vraiment et j’ai une excellente relation avec Deena Katz de #DWTS”, a ensuite tweeté Frankel. “Si [Tyra] veut venir sur mon podcast, elle est la bienvenue à tout moment car elle a construit une marque à succès par elle-même à sa manière. #justbwithbethenny. “

Monica Aldama et Val Chmerkovskiy, Kaitlyn Bristowe et Artem Chigvintsev, Skai Jackson et Alan Bersten, Justina Machado et Sasha Farber, AJ McLean et Cheryl Burke, Jeannie Mai et Sasha Farber, sont en compétition parmi les 10 meilleurs couples de la saison 29 de Dancing With the Stars. Brandon Armstrong, Nelly et Daniella Karagach, Nev Schulman et Jenna Johnson, Chrishell Stause et Gleb Savchenko, et Johnny Weir avec le pro Britt Stewart.