Stacey Abrams reçoit une salve d’applaudissements de Rép. Karen Bass, qui dit que la Géorgie ne serait pas devenue bleue pour Biden sans Stacey, et qu’elle pourrait maintenant aider les Dems à diriger la table à DC

La membre du Congrès américain s’est entretenue avec nous lundi sur “TMZ Live” et a expliqué pourquoi le prochain second tour des élections pour deux sièges au Sénat américain en Géorgie est ÉNORME pour son parti, et plus important encore … pourquoi Abrams mérite une tonne de crédit pour avoir obtenu jusqu’à ce point.

Le représentant Bass dit que les efforts de Stacey pour enregistrer des centaines de milliers de personnes dans l’État de Peach ont non seulement aidé Biden (qui a remporté l’AG d’un cheveu), mais aussi les espoirs démocrates cherchant à remplacer les titulaires du GOP.

Si Jon Ossoff et Raphael Warnock battu leurs homologues républicains lors d’un second tour en janvier, le Parti démocrate aurait le WH, le Sénat et la Chambre – et Biden pourrait faire avancer son programme sans pause.

Nous avons également parlé de coronavirus avec la députée, et bien qu’elle soit satisfaite de l’affirmation de Pfizer, elle a un Vaccin efficace à 90% … elle est également prudemment optimiste.

Le représentant Bass avait quelques mots pour Donald Trump Jr. aussi, qui était trop sceptique sur le moment de l’annonce du vaccin. Elle pense que son objectif devrait être ailleurs en ce moment … à savoir, aider son père à comprendre la réalité.