UNE

CLAMPDOWN sur la façon dont les investisseurs britanniques peuvent acheter des bitcoins et d’autres crypto-monnaies entre en vigueur aujourd’hui, les principaux acteurs du secteur avertissant que cela ne fera qu’augmenter le risque pour les parieurs naïfs attirés par leur soudaine augmentation de valeur.

Bitcoin a atteint de nouveaux sommets, mettant sous les projecteurs une décision de la Financial Conduct Authority, dévoilée pour la première fois en octobre.

Le chien de garde interdit la vente de certains produits cryptographiques tels que les dérivés aux investisseurs de détail affirmant qu’ils sont «mal adaptés». La FCA a déclaré: «Cette interdiction reflète à quel point nous considérons sérieusement le préjudice potentiel pour les investisseurs de détail.»

Depuis lors, alors que les craintes concernant l’économie mondiale et la stabilité des monnaies officielles «fiat» telles que la livre et le dollar augmentent, le bitcoin s’est envolé. Il est passé cette année de 6000 £ à plus de 25000 £, attirant de nouvelles races d’investisseurs.

Hier, JP Morgan a déclaré qu’il pourrait quadrupler d’ici, affirmant qu’il était en concurrence avec l’or comme réserve de valeur, un sérieux coup de pouce de la plus grande banque du monde.

La répression de la FCA signifie que les dérivés de Bitcoin ne peuvent plus être détenus dans des ISA ou des SIPP. Ils ne peuvent pas non plus être détenus aux côtés d’autres actions de portefeuilles d’investissement tels que les ETF.

Bradley Duke, PDG de la société de cryptographie ETC Group, a déclaré: «La décision de la FCA signifie que les investisseurs de détail basés au Royaume-Uni qui souhaitent être exposés au bitcoin et à d’autres cryptoactifs devront gérer leur propre stockage, ce qui pourrait augmenter leur risque de perdre des clés et de devenir victime de cyber -la criminalité. Il supprime également le «filet de sécurité» pour les investisseurs de détail qui est fourni par les conseils d’adéquation des conseillers en investissement lorsqu’ils évaluent l’appétit pour le risque et le profil de leurs clients pour ces produits réglementés. Les investisseurs qui souhaitent accéder à cette classe d’actifs se retrouvent désormais avec des moyens moins sûrs d’investir dans Bitcoin. »

Jason Brown du groupe blockchain Komodo a déclaré: «Lorsque l’interdiction a été adoptée par le gouvernement britannique en octobre, il n’y avait pas de coordination avec les responsables des États-Unis, de l’UE ou de toute autre région du monde. Ce dont l’industrie de la blockchain a le plus besoin, ce sont des réglementations cohérentes entre les juridictions. »

Il a ajouté: «Les crypto-actifs comme Bitcoin sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs. Ils offrent de nombreux avantages aux investisseurs, de la diversification à un fort potentiel de croissance à long terme. La décision de la FCA rend plus difficile l’accès des investisseurs de détail, et ceux qui le font peuvent y parvenir par le biais de canaux et de produits plus risqués et offrant moins de protection que ceux qui sont interdits.

Dermot O’Riordan, de l’investisseur dans la blockchain Eden Block, a déclaré: «En interdisant les dérivés cryptographiques, la FCA indique essentiellement qu’elle ne sait pas comment réglementer cela. La FCA a choisi d’abdiquer plutôt que de diriger.

Le chien de garde a riposté, affirmant que les produits interdits «ne peuvent pas être évalués de manière fiable par les consommateurs au détail». La FCA note la «prévalence des abus de marché et de la criminalité financière» sur certains de ces marchés.

Il estime que les consommateurs au détail économiseront environ 53 millions de livres sterling grâce à l’interdiction de ces produits.

Sheldon Mills, directeur exécutif par intérim de la stratégie et de la concurrence à la FCA, a déclaré: «Cette interdiction reflète à quel point nous considérons sérieusement le préjudice potentiel pour les consommateurs au détail dans ces produits. La protection des consommateurs est ici primordiale.

La volatilité significative des prix, combinée aux difficultés inhérentes à l’évaluation fiable des crypto-actifs, expose les consommateurs au détail à un risque élevé de subir des pertes en échangeant des crypto-dérivés. Nous avons des preuves que cela se produit à une échelle significative. L’interdiction offre un niveau de protection approprié. »