Ancienne combattante de MMA Star Wars: L’acteur mandalorien Gina Carano est à nouveau tendance sur les réseaux sociaux pour des raisons autres que son jeu ou ses combats. Le compte Twitter officiel de Star Wars a récemment publié une déclaration montrant son soutien à Krystina Arielle, la nouvelle animatrice de The High Republic Show, en raison d’un harcèlement ciblé. Cette déclaration a suscité des commentaires de plusieurs personnes montrant leur soutien ou critiquant Carano.

“Notre communauté Star Wars est une communauté d’espoir et d’inclusivité. Nous ne défendons pas l’intimidation et le racisme. Nous soutenons [Krystina Arielle]”Le compte Star Wars a tweeté vendredi. Plusieurs personnes ont répondu et ont adopté des approches très différentes de la conversation. Certains ont dit:” C’est génial! Maintenant, renvoyez Gina Carano. “D’autres ont dit que Carano avait” été victime d’intimidation pour des choses qu’elle n’avait jamais dites “et ont allégué que l’entreprise” choisissait les favoris “parmi les employés.

Pour le contexte, des nouvelles ont récemment fait surface selon lesquelles Arielle avait été sollicitée pour animer The High Republic Show, une prochaine série Web bimensuelle. Elle participera à des discussions approfondies avec les créateurs de l’initiative d’édition Star Wars: The High Republic de Lucasfilm. Lorsque la société a embauché Arielle, plusieurs vieux tweets ont refait surface dans lesquels elle a condamné le racisme en Amérique et fait des commentaires sur «deux hommes blancs discutant de racisme qu’ils ne connaîtront jamais» lors des débats présidentiels.

Ces tweets et arguments sur la question de savoir si Arielle est raciste envers les Blancs ont conduit à un harcèlement ciblé sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes lui ont envoyé des DM sur les réseaux sociaux pour la qualifier d’insultes racistes. D’autres ont accusé Arielle d’être raciste envers les Blancs. L’un d’eux, en particulier, a déclaré qu’Arielle n’avait obtenu le poste d’hébergement que parce que Disney avait rempli un «quota basé sur la race».

Carano a commencé à avoir des tendances en novembre en raison de tweets qu’elle aimait et de publications qu’elle avait publiées sur les réseaux sociaux. Un exemple était un article sur l’élection présidentielle de 2020. «Nous devons nettoyer le processus électoral afin de ne pas nous sentir comme nous le faisons aujourd’hui. Mettre en place des lois qui nous protègent contre la fraude électorale. Enquêter sur chaque État. Filmez le dépouillement. Rincez les faux votes. Exigez une pièce d’identité. La fraude électorale prend fin en 2020. Réparez le système », a-t-elle tweeté.

L’ancien combattant devenu acteur du MMA s’était exprimé sur divers sujets, notamment le COVID-19 et la politique. Elle a aimé un tweet disant que “vous êtes plus susceptible d’être agressé pour être un partisan de Trump que pour votre race” en Amérique et devenir l’une des nombreuses personnes qui rejoignent le site de médias sociaux Parler. Carano a également publié un article de presse simulé disant que les dirigeants du gouvernement démocrate veulent que les Américains portent des bandeaux avec leurs masques afin qu’ils «ne puissent pas voir ce qui se passe vraiment».

Avec son nom refait surface, les vieux arguments ont recommencé. Les gens d’un côté du débat ont appelé Carano à perdre son emploi dans Star Wars: The Mandalorian en raison de ses opinions politiques et de ses profils sur les réseaux sociaux. Ceux de l’autre côté ont dit qu’elle devrait rester employée malgré des opinions différentes.