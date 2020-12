La retraite de Bad Bunny de la musique? L’artiste en a donné des indices | INSTAGRAM

Bien que, depuis le lancement de ce qui a été son dernier album musical, il y ait eu de nombreuses spéculations sur la retraite du chanteur Bad Bunny, à cause du nom qu’il a décidé de donner à la production du disque: “Le dernier tour du monde”, les fans Ils ont maintenu devant l’espoir que c’était peut-être le début de l’annonce de la retraite musicale du chanteur.

Cela a fait, depuis la sortie de l’album susmentionné, que les fans se posent tous les jours la question, si en fait «San Benito» Il se retirera de la musique, et cette dernière production avait pour but de dire au revoir à ce domaine, même si, face à tant d’accusations et de spéculations des adeptes, Benito n’avait fait aucun commentaire à ce sujet, jusqu’à présent.

L’exposant portoricain, intitulé par ses millions d’admirateurs comme le plus grand exposant du reggaeton au monde, a annoncé dans les dernières heures dans un live réalisé via son compte officiel sur Instagram la réponse que les fans recherchent depuis des semaines.

Il s’avère que, en réalité, “The Bad Rabbit” a commenté qu’il ne pense pas à la retraite, mais qu’il prendra du temps loin de la musique pour travailler sur d’autres choses qu’il a en tête.

Tout s’est passé lors d’une diffusion en direct de son profil sur le réseau social préféré des célébrités, qui a duré près de trois heures, où le plus grand représentant du genre urbain latin au monde a déclaré qu’il ferait “quelques enregistrements ici, certains films là-bas et quelques projets “, ce qui signifie qu’il mettra de côté toute la musique pour une durée indéterminée, mais il promet de revenir.

Bien qu’il ait promis de revenir, les fans restent désormais plus effrayés, eh bien, il y a eu de nombreux cas d’artistes très réussis dans la musique, qui décident de “prendre du temps” et finissent par ne pas revenir, et les fans de Bad bunny, ils craignent que quelque chose de similaire se produise avec le chanteur.

C’est ainsi que l’interprète de «Si je vois ta mère» l’a commenté avec ses millions de fans consternés: «Nous allons continuer à travailler avec vous, mais nous allons prendre un ‘petit’ peu de musique pour le moment. J’ai laissé du matériel (musique) », en référence à l’album de musique récent.

Ce qui se passe, c’est que Bad Bunny, dans son emploi du temps maintenant chargé, a participé au film d’action “Bullet Train”, pour Sony Pictures, qui mettra en vedette la performance du célèbre acteur Brad Pitt, cela a été récemment rapporté par l’un des médias spécialisés dans le thème.

L’histoire du film est basée sur le roman japonais «Maria Beetle» de Kotaro Isaka et ce sera le deuxième film qui a annoncé la présence du chanteur, ainsi qu’une autre partie de l’incroyable distribution composée de Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka et Andrew Koji, il y a même des rumeurs selon lesquelles même Lady Gaga participera.

De plus, il sera un peu occupé avec son rôle d’invité vedette de la troisième saison de la série Netflix “N @ rcos: Mexico”, cela fait des mois que l’on discute, avec beaucoup d’anticipation, Bad Bunny jouera le personnage d’Arturo ” Kitty ”Páez, un jeune homme riche de la haute société qui tombe dans un cartel, devenant membre du gang de Ramón Arellano Félix, le“ N @ rco Juniors ”.

Il suffit donc d’attendre que tous ces projets qui sont à la porte soient réalisés et ainsi Bad Bunny revient pleinement à la musique, en gardant ses fans heureux, et en avance nous espérons qu’il fera de son mieux avec tous ces nouveaux plans. .