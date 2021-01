La révélation coquette de Shakira: elle aime aller à la plage «topless» | INSTAGRAM

La belle et talentueuse chanteuse Shakira est reconnue dans le monde entier pour sa voix particulière, ses mouvements charmants et précis lors de la danse, son énorme charisme et son talent impressionnant lorsqu’elle interprète n’importe quelle chanson, qu’elle soit de son propre chef ou qu’elle participe avec d’autres artistes, transformant tout ce qu’elle fait en un succès retentissant.

Bien qu’il se caractérise également par le fait de mener une vie privée avec un certain secret, ce qui a tendance à enchanter ses fans, même s’il est également reconnu qu’avec l’énorme succès que les différents réseaux sociaux, et grâce à ces soins, la Colombienne s’est ouverte petit à petit pour montrer sa famille, et certains aspects qu’elle a gardés très intimes, cependant, elle a toujours tendance à s’occuper de certains moments d’elle loin des caméras.

Comme on le sait, la chanteuse depuis ses débuts en elle carrière artistiqueElle est l’une des célébrités latines les plus reconnues au monde et pour cette raison, elle devient une cible facile pour les paparazzi, qui la surveillent chacun de ses mouvements afin d’obtenir une photo ou une vidéo prise d’elle dans une situation quelque peu compromettante.

Bien que parfois cela ne fonctionne pas du tout, puisque Shaki a toujours montré qu’il se comportait très bien et mis de côté les collines qu’il pouvait de sa vie personnelle en dehors des lentilles médiatiques des médias de divertissement, il y avait une occasion dans le ce qui ne s’est pas passé comme ça.

Il s’avère qu’il y a quelques années, Shakira a subi un accident avec sa garde-robe lors de l’enregistrement de la vidéo “Loca”, puisque le pantalon de l’artiste est tombé de quelques centimètres, révélant une partie de son derrier, montrant publiquement qu’elle ne porte pas de sous-vêtements. * r, cette petite erreur a été détectée et diffusée via divers portails sur Internet.

Cependant, la célèbre chanteuse a minimisé le fait, car non seulement ils parlaient de cette partie de son corps, mais elle a reçu des critiques pour les vergetures et la cellulite qui étaient mises en évidence dans lesdites images, et c’était l’une des photos de Shakira qui le plus Cela a fait sensation, puisqu’elle s’occupe de chaque millimètre de ses vêtements pour que personne ne la photographie trop en montrant.

Cependant, lors d’un entretien, l’interprète en a surpris plus d’un en avouant qu’elle adore se mettre seins nus en courant sur la plage, ces déclarations ont suscité un grand étonnement, car elle s’est toujours montrée un peu timide lorsqu’il s’agit de montrer son corps.

«Quand je ne chante pas, je me sens libre, je vais à la plage et je cours torse nu. Je sais que c’est difficile à croire, mais je suis très timide avec mon corps », était le message court mais révélateur que le bien-aimé Colombien a émis.

Ces déclarations ont été accordées lors d’une séance photo pour le magazine FHM dans sa version allemande en 2009, alors que la Colombienne faisait la promotion de son album “She Wolf”.

Shakira a fait irruption sur la scène musicale au début des années 90. A cette époque, elle a été interrogée pour avoir une silhouette aux courbes, qu’elle peaufinait au fil des années.

Cependant, malgré sa renommée, Shakira est très critiquée sur les réseaux sociaux, car de nombreux adeptes soulignent qu’elle a l’air délaissée, vieille et même pleine de cellulite.

Mais, Shakira, jusqu’à présent, a ignoré les commentaires cruels qu’ils font sur son apparence, car elle est consciente qu’elle est une personne ordinaire et que le passage des années est vain, en plus de toujours rester totalement naturel et sans Aidez-vous des chirurgiens plasticiens, faisant d’elle l’une des rares femmes si célèbres à garder sa physionomie naturelle, et elle en est très fière.