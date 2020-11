George Clooney a donné toute l’approbation du produit lors d’une interview lors d’une apparition sur CBS Sunday Morning. L’acteur de 59 ans a révélé que ses cheveux élégants n’ont rien à voir avec un coiffeur qu’il voit, en fait, c’est de son propre fait. «Je me coupe les cheveux depuis 25 ans», a-t-il partagé dans l’interview avant de révéler que son secret est le Flowbee, qui est un outil de coiffage qui agit essentiellement comme un aspirateur pour obtenir ce qu’il appelle sa «paille». cheveux en place. Il a dit qu’il avait acheté l’article il y a de nombreuses années, “Mes coupes de cheveux prennent littéralement deux minutes.”

Parmi ses pairs hollywoodiens, Clooney, qui a apporté une contribution majeure aux efforts de secours contre les coronavirus, a été l’un des acteurs les plus reconnaissables au cours des dernières décennies pour sa beauté et son style. Il n’est donc pas étonnant que les médias sociaux aient commencé à éclater après sa révélation. L’apparition de Clooney dans la série précède son nouveau film, The Midnight Sky, qui a également commenté son secret. Le compte Twitter du film a écrit: “Nous ne pouvons ni confirmer ni nier l’utilisation de Flowbee sur le tournage de The Midnight Sky.”

Alors que les médias sociaux voient affluer des commentaires sur le Flowbee, voici quelques-unes des réactions les plus notables à la grande révélation de Clooney.

Des millions d’hommes sont sur le point de se massacrer dans l’espoir de ressembler à George Clooney; Ne fais pas ça! Sa génétique! Et dans l’ensemble, être une bonne personne. – Sandra I (@SandraIhim) 29 novembre 2020

Cela m’a amené à chercher un Flowbee pour mon mari qui se fait couper les cheveux. 😜 – Terri2uus 🇺🇸🇩🇪🇮🇹 (@ terri2uus) 29 novembre 2020

Mon père de 71 ans utilise le flowbee depuis 30 ans et croyez-moi, ses cheveux ne ressemblent PAS à George Clooney! C’est une coupe de cheveux, mais un désordre chaud aussi lol Je ne lui dis pas, car il va commencer à se comparer à George 🤦🏻‍♀️ – Tricia Warner Ayoub (@rttkwarner) 29 novembre 2020

Obtenez ceci: Le site Web de Flowbee plante et le produit est actuellement indisponible sur Amazon. L’inventeur Rick E. Hunts va passer un très bon Noël. Un … Noël Clooney – Michael «Fairmont» Fairbanks (@MichaelFairmont) 29 novembre 2020

Génial. Mon mari utilise un Flowbee depuis des années et j’ai dû mettre un pied à terre en novembre dernier pour forcer une vraie coupe de cheveux avant le mariage de la fille de nos amis. Maintenant, il ne m’écoutera plus jamais … – Mary Carroll ⓥ (@ MaryC1958) 29 novembre 2020

George est le plus grand farceur de la planète. Pas sûr qu’il ne plaisantait pas sur l’utilisation du Flowbee. – PinkPixy (@PinkPixySprite) 29 novembre 2020

