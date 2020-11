UNE

La révolte des conservateurs contre le verrouillage de jeudi s’est accélérée aujourd’hui alors qu’un scientifique d’Oxford affirmait que les données produites lors de la conférence de presse du week-end de Boris Johnson étaient exagérées et dépassées.

Les députés conservateurs estiment qu’entre 20 et 25 députés d’arrière-ban pourraient se rebeller ou s’abstenir dans la division des Communes de demain pour approuver le verrouillage de quatre semaines que le Premier ministre a déclaré essentiel pour éviter que le NHS ne soit submergé.

Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a ajouté un autre défi pour M. Johnson en exigeant des éclaircissements sur sa promesse apparente de laisser l’Écosse poursuivre le programme de congés après le 2 décembre.

Le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a semblé revenir ce matin, disant à Sky News que le chancelier Rishi Sunak examinera s’il faut prolonger le programme, qui paie 80 pour cent des salaires. «Nous avons besoin de clarté à ce sujet de toute urgence aujourd’hui», a tweeté Mme Sturgeon. «Les mots laineux ne paient pas les salaires des gens.»

Le professeur Carl Heneghan, directeur du Center for Evidence-Based Medicine de l’Université d’Oxford, a déclaré aujourd’hui qu’il pensait que les diapositives présentées lors de la conférence de presse de samedi suggérant que les décès pourraient atteindre 4000 décès par jour sans autre action étaient fausses.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que les diapositives n’auraient pas dû être montrées “parce que mathématiquement, il est maintenant prouvé qu’elles sont incorrectes, en particulier l’estimation de 4 000 décès qui se produiraient en décembre.” Il a déclaré que le même ensemble de données prévoyait 1 000 décès au 1er novembre, alors que «seulement 200 se sont produits».

Le professeur Heneghan a déclaré que la valeur R à Liverpool était déjà «bien inférieure à un à ce moment», suggérant que le système à trois niveaux de verrouillage local fonctionnait.

Steve Baker, l’ancien ministre conservateur qui préside le groupe Lockdown Skeptics des députés conservateurs, a déclaré au Standard: «Le professeur Heneghan a souligné les difficultés essentielles auxquelles nous sommes confrontés.

“En particulier, bien que nous continuions à nous montrer ces terrifiantes projections de décès, même ceux qui nous ont informé admettent qu’elles sont dépassées, rarement justes et ne sont pas le facteur principal de la décision. Le principal facteur est les admissions et l’écrasement potentiel du NHS.” Il a ajouté: «Cela reste une décision extrêmement difficile.»

Sir Mike Penning, député d’Hemel Hempstead et partisan du Premier ministre, a déclaré qu’il voterait contre le verrouillage car il avait promis à la population locale en juillet qu’il n’en soutiendrait pas un autre. «Cela détruit les emplois et les communautés», a-t-il déclaré.

Le député de Romford, Andrew Rosindell, a déclaré: «Je ne pense pas que des verrouillages continus résoudront quoi que ce soit. Je crains que nous regrettons le jour où nous avons réagi à cette situation en fermant le pays de cette manière.

M. Jenrick a déclaré que le verrouillage national pour l’Angleterre était mis en œuvre «avec un cœur très lourd». Il a déclaré que le gouvernement «espérait et espérait» que le verrouillage prendra fin le 2 décembre. «Nous ne voulions pas prendre ces mesures, nous voulions continuer l’approche proportionnée et régionalisée aussi longtemps que possible, mais les preuves à la fin de la semaine dernière, c’était très difficile en ce qui concerne la capacité du NHS en particulier, le fait que nous allions voir des hôpitaux débordés d’ici quelques semaines », a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

Le nombre de personnes décédées avec Covid au Royaume-Uni a augmenté de 48% la semaine dernière pour atteindre 1 126, a déclaré aujourd’hui le Bureau des statistiques nationales. Il s’agit d’une augmentation de 365 décès par rapport aux 761 enregistrés la semaine précédente.

Le nombre de décès de Covid à Londres a augmenté de quatre à 47. Les cinq régions du Nord et des Midlands et du Pays de Galles ont toutes connu beaucoup plus de décès que la capitale. Il y a eu 41 morts dans le sud-est et 30 dans le sud-ouest.