Les Hammers ont grimpé au cinquième rang de la Premier League avec leur victoire courageuse et batailleuse à Leeds United – vaincre une autre mauvaise habitude dans le processus.

Moyes cherche désespérément à se débarrasser des clichés de ce club depuis qu’il a assuré leur sécurité la saison dernière. L’étiquette «floconneuse» qu’il mentionne si souvent a disparu et une nouvelle résilience s’est forgée dans l’est de Londres.

Venir dans le Yorkshire pour affronter une équipe aussi énergique et imposante que Leeds craint que le passage à quatre arrière ne les laisse grands ouverts a été accéléré après que Patrick Bamford ait été autorisé à glisser à travers un gouffre dans la ligne arrière avant d’être abattu par Lukasz. Fabianski pour un penalty dans les quatre minutes.

Les montagnes russes émotionnelles qui ont suivi, à travers une pénalité sauvée devant être reprise et écrasée par Mateusz Klich, auraient écrasé les côtés de West Ham du passé.

Une seule fois au cours des 26 derniers matchs où ils avaient perdu la tête avant ce soir, West Ham venait par derrière pour gagner.

Cette génération change cependant les choses. Du cœur de Declan Rice et Tomas Soucek, ce dernier les mettant au niveau de sa tête après être arrivés au deuxième poteau comme un marteau, appuyant et chargeant au milieu de terrain, les Hammers ont livré une réponse chaleureuse.

Dit Benrahma et Jarrod Bowen ont apporté des éclairs de flair et de plaisir, mais ce fut une performance de dents serrées et de travail acharné.

Il y a eu à nouveau des occasions gâchées, tout comme ce fut le cas contre Manchester United, et Moyes aura craint qu’il aurait bien pu le gâcher une fois de plus avec ce jeu si ouvertement ouvert. Benrahma et Bowen ont tiré large, tout comme Pablo Fornals après un ballon brillant de Rice alors que rien ne tombait pour Sébastien Haller.

Mais alors qu’ils poussaient et poussaient, c’était un autre coup de pied arrêté qui leur a livré alors qu’Angelo Ogbonna jetait un coup d’œil à la maison une tête magnifique pour sceller une victoire bien méritée. Moyes a ajouté une autre corde à l’arc de West Ham, aucune autre équipe de Premier League n’ayant marqué plus de buts sur coups arrêtés jusqu’à présent cette saison.

Moyes préférerait que ce soit un peu moins frénétique, j’en suis sûr, mais assis assez sur 20 points après 12 matchs, il y aura peu de plaintes.

Le dos quatre montre la polyvalence

La défaite désespérée de la journée d’ouverture à Newcastle a suffi à David Moyes pour abandonner quatre arrière et retrouver la forme qui leur a si bien servi cette saison.

Mais l’Ecossais a toujours voulu que son équipe soit polyvalente et, avec Arthur Masuaku porté disparu après avoir subi une opération au genou, ils devaient le montrer ici.

La perte de l’aile arrière, qui a été si importante pour cette forme à trois à l’arrière, a vu Moyes revenir à un quatre et sacrifier une certaine solidité contre un côté de Leeds habituellement rampant.

Cependant, après le choc précoce dû à la nouvelle pénalité, West Ham a montré qu’il était plus que capable de faire plus que de s’asseoir profondément et de contrer. Ils étaient une véritable menace tout au long avec plus d’hommes à venir, avec Rice et Soucek couvrant à merveille.

David Moyes a pris les choses lentement et régulièrement avec l’introduction de Said Benrahma à la suite de son déménagement de Brentford, mais a finalement remis à l’attaquant ses débuts à Elland Road.

Benrahma a été impressionnant dans ses apparitions depuis le banc jusqu’à présent cette saison, avec deux passes décisives en quatre sorties, et débordait de confiance ici.

L’Algérien a pris un départ lent pour son grand jour, mais a rapidement trouvé ses pieds dans le trou derrière Sébastien Haller, dérivant dans les poches pour récupérer le ballon avant de chercher à prendre ou à faire tourner ceux en chemise blanche à chaque fois qu’il attrapait le ballon.

Il y avait beaucoup de films et d’astuces pour remplir les meilleurs moments, mais tellement de courses pour plaire à son manager. Benrahma était une menace directe et positive tout au long, la finition aurait pu être un peu plus clinique mais les occasions manquées semblent n’avoir aucun impact sur l’attaquant.

Un début très encourageant.

