n Le nouveau film de Sophia Loren aux oscars, elle est une survivante d’Auschwitz, luttant contre la démence. Ce qui ressemble à la première ligne d’un bâillon de Ricky Gervais. Dois-je citer les deux piliers de la sagesse de Gervais? «Vous êtes garanti un Oscar si vous jouez un mental» et «Faites un film sur l’Holocauste et les récompenses arrivent!»

La grande surprise: la performance de Loren est vraiment émouvante (et bien plus subtile que son tour dans Two Women, pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 1962). Ici, elle joue la juive italienne Madame Rosa, une ancienne prostituée, dont le minuscule appartement du port de Bari regorge d’enfants, dont le cynique orphelin sénégalais Momo (Ibrahima Gueye). Flamboyante vivante, même catatonique, Rosa pourrait être considérée comme une mère de courage. Dans les mains raides de Loren, elle est quelque chose de beaucoup plus inquiétant: une dame aux cheveux maigres, Lazare, avec du venin à revendre.

Aucun cliché n’est conçu pour nous faire croire que la femme de 86 ans est «encore» belle. Tous les sex-symbol sont comparés à leurs plus jeunes et c’est rafraîchissant de voir une icône donner le doigt au glamour – le visage de Loren est une zone sans Botox. Pourtant, elle est le contraire de laide. En fait, la beauté de son nez escarpé m’a donné envie de hurler.

Le réalisateur Edoardo Ponti est le fils de Loren. Est-ce pour ça qu’elle laisse sa caméra s’approcher si près? Charlotte Rampling a affiché le même manque d’inhibition en présence de sa progéniture, Barnaby Southcombe, lors de la création de I, Anna. Il y a quelque chose de légèrement incestueux chez un homme qui s’attarde intensément sur sa mère, mais, pour le public, cela est payant. Au fait, le film ne parle pas uniquement de Loren / Rosa. Grâce à un nouveau venu doué, Gueye, la vie intérieure de Momo est aussi convaincante que celle de sa co-star plus âgée.

Les personnages mineurs, eux aussi, se révèlent en trois dimensions. Un trafiquant de drogue charismatique n’est jamais présenté paresseusement comme le méchant, tandis qu’un saint homme d’affaires local, à juste titre fier de ses racines musulmanes et de Momo, est d’une rigidité choquante sur le sujet des unions interconfessionnelles. The Life Ahead est basé sur un roman de Romain Gary qui a déjà été transformé en film oscarisé. Mais cela ne veut pas dire que Ponti est coupable d’exagération. Nous vivons à une époque mauvaise. Une enquête menée au Royaume-Uni l’année dernière a révélé qu’une personne sur 12 pensait que l’ampleur de l’Holocauste avait été exagérée. Certaines histoires méritent d’être répétées et l’histoire de Gary, en particulier, ne vieillit jamais.

15, 94 minutes. Streaming sur Netflix maintenant