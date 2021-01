Revoir en un coup d’œil

L’histoire épouvantable de l’incarcération et de la torture est rendue éminemment regardable par une performance centrale de Tahar Rahim qui se classe parmi ses meilleures. En tant que titulaire mauritanien – Mohamedou Ould Slahi, un ingénieur détenu sans inculpation à Guantanamo Bay pendant 14 ans, dont les mémoires de son temps sont devenus un livre à succès – la star de Un prophète et le serpent est son soi férocement subtil et mérite tous les prix. qui viennent à lui.

L’accent mis sur Slahi est ce qui distingue le projet de Kevin Macdonald des autres drames juridiques libéraux post-11 septembre. Dans Rendition, disons, ou The Report, America’s War on Terror permet que des choses horribles arrivent à des hommes de couleur innocents, mais la douleur endurée par les victimes éclipse d’une manière ou d’une autre leur personnalité. Pas ici. Slahi est terrifié, rusé et joueur (lors d’une conversation avec un détenu articulé et invisible de Marseille, Slahi se balance aux barreaux de sa cage extérieure, apparemment ivre de délice).

Lorsque l’avocate de la défense Nancy Hollander (Jodie Foster) prend son cas, elle ne se sent pas comme un sauveur blanc. Slahi est notre centre de gravité et le mystère de ce qui le motive – comment peut-il rester sain d’esprit à Gitmo? – c’est ce qui nous absorbe.

(

Shailene Woodley et Jodie Foster

/ STXfilms)

L’autre source de tension est fournie par le procureur militaire, le lieutenant-colonel Stu Couch (Benedict Cumberbatch). Personnellement, je me sentais malade de peur que l’accent sudiste de Cumberbatch vacille. Mais – ouf! – pas de problèmes là-bas.

Stu a beaucoup de conversations angoissantes avec ses supérieurs haussiers, et bien que Cumberbatch soit brillant, la courageuse quête du personnage pour découvrir la vérité est un peu générique. Ce n’est que dans les moments les plus calmes que nous obtenons la mesure de l’homme. Lors d’une fête, la galanterie exquise de Couch autour des femmes démontre son aversion pour les conflits et laisse entendre ce que cette affaire pourrait lui coûter.

Shailene Woodley, en tant qu’assistante de Hollander, fait des merveilles dans un petit rôle, mais ce n’est pas ce dont vous vous souviendrez à propos du Mauritanian. La performance de Rahim nous prépare parfaitement pour la coda. Les images du vrai Slahi sont magiques. Il est tellement pétillant et idiosyncratique que vous voudrez plonger dans l’écran et le serrer dans vos bras.

Le gouvernement américain a fait des choses à Slahi qui ne peuvent pas être annulées. Pourtant, ils doivent sûrement regretter le jour où ils l’ont regardé. Ce n’est pas qu’il ait trouvé un moyen de se venger; c’est plus que ses compétences en communication, en particulier son don pour la narration (il vient de publier un roman) lui ont permis, à tous les niveaux, d’avoir le dernier mot.

129mins, 15. Projection en ligne au Glasgow Film Festival, du 25 au 28 février. Sortie le 26 février