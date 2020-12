Robe de Yanet García qui laisse briller ses charmes au soleil | INSTAGRAM

La belle mannequin et ancienne animatrice, Yanet García, a ravi ses fans à de nombreuses reprises avec ses photos, mais la robe que nous aborderons aujourd’hui l’a fait breloques briller au soleil comme nous ne l’avons jamais vu auparavant.

Ceci est une photographie placée sur votre Instagram officiel il y a quelques jours, avec laquelle elle a réussi à ravir des millions de personnes qui ont apprécié l’image et plus de 860 mille personnes qui l’ont soutenue avec leurs goûts respectifs, ainsi que des milliers de commentaires qui l’ont également flattée et se sont consacrés à la remercier pour ce type des instantanés.

Yanet García ne se réveille pas tous les jours avec envie consentement de cette façon ses fans, car il sait qu’il a une grande base solide d’admirateurs qui attendent juste qu’il télécharge de nouvelles photos et si elles sont de ce type beaucoup mieux, car elles les apprécient trop et le remercient également via des messages.

Sur la photo, nous pouvons la voir dos au soleil, dans ce qui semble être son appartement à côté de très grandes fenêtres qui nous permettent de voir le paysage derrière, mais la vérité est que les internautes ont apprécié et ont été plus divertis par la figure de Yanet, le ce qui a été observé de manière spectaculaire.

Il y a quelques heures à peine, Yanet García participait au Téléthon, elle a été invitée à participer et a également partagé quelques images de la section «Qui est le masque», un programme spécialement conçu pour collecter des fonds pour les enfants handicapés.

Garcia aime trop aider les gens et le faire à sa manière en y assistant et en ravissant les yeux de tous. En fait, il participait également à une dynamique très amusante, dans laquelle, comme si c’était le temps, il observait le montant des dons qui étaient faits dans diverses régions de la République mexicaine.

Ce fut un grand plaisir pour les téléspectateurs de pouvoir la regarder à la télévision, alors elle a été invitée et s’est rendue au Mexique juste pour participer, car elle était aux États-Unis avec son mari profitant de leur vie ensemble.

Il est également important de se rappeler que la belle jeune femme n’est plus tellement intéressée à être une star de la télévision, en fait, elle a rejeté certaines offres et contrats dans lesquels ils cherchent à l’avoir dans le casting d’une émission, cependant, elle est très concentrée. dans ce qu’il veut maintenant pour sa vie étudier et s’améliorer.

Elle étudie la nutrition dans une école renommée en Amérique, et améliore son anglais chaque jour avec la pratique. Tout cela est venu d’une occasion où elle a aidé sa mère avec certains régimes et routines tout cela découlait d’une occasion où elle a aidé sa mère avec certains régimes et routines d’exercice.

Lorsque les résultats ont commencé à être remarqués avec sa mère, elle a réalisé à quel point il était satisfaisant de pouvoir aider quelqu’un à améliorer son style et sa qualité de vie, alors elle a décidé de se consacrer à cela à partir de maintenant, étant largement soutenue par elle. mari et sa famille.

Pour cette raison, il est certain que nous continuerons à obtenir de nombreuses nouvelles, curiosités et même participations à des programmes télévisés de cette belle mannequin et ancienne météorologue qui se fait surprendre par tous les téléspectateurs qu’elle n’a manqué aucune de ses explications et prévisions météorologiques. .