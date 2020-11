La robe révélatrice de Jennifer Lawrence, je laisse peu de place à l’imagination! | AP

L’actrice renommée Jennifer Lawrence Elle portait une robe provocante où elle laissait plus d’un sans voix, car elle laissait très peu à l’imagination et elle avait l’air radieuse, étant ainsi le centre d’attention comme elle l’est habituellement.

Il ne fait aucun doute que si quelqu’un sait attraper des regards c’est bien Jennifer Lawrence et comme ça elle l’a montré en balayant le tapis rouge lors de la première du film Mother! dont il est le protagoniste.

Vêtue d’une robe à transparences et de fils métalliques brodés en forme de filet par Atelier Versace de la collection automne 2017, l’actrice a laissé ses millions de followers sans voix.

Cette robe a non seulement mis en valeur sa sophistication mais aussi ses courbes, son torse et surtout ses jambes galbées, également comme touche finale, Jennifer elle a opté pour un chignon échevelé, soulignant à la fois le style radical de la tenue et son cou et sa beauté.

Ce regard a fait se retourner bien sûr tous ceux qui étaient présents et tous ceux qui ont eu l’occasion de l’admirer sur les réseaux sociaux.

Lawrence ne perdit pas de temps à se promener d’un côté à l’autre en exhibant ses courbes, sous le dessin du célèbre atelier Versace.

Il ne fait aucun doute que l’actrice américaine Jennifer Lawrence Elle attire toujours l’attention à chaque fois qu’elle assiste à un événement public, car sa beauté et son charisme sont une tentation pour tout objectif photographique.

Jennifer Shrader Lawrence a commencé sa carrière avec des petits boulots à la télévision, jusqu’à ce qu’elle décroche l’un des rôles principaux dans la série «The Bill Engvall Show».

Cependant, son travail dans des films indépendants, y compris “The Burning Plain” et “Winter’s Bone” a été responsable de stimuler sa carrière d’actrice.

Il est à noter que son rôle de premier plan dans «Winter’s Bone» lui a valu la reconnaissance de critiques spécialisés, recevant ainsi de multiples prix de cinéma et une nomination aux Oscars, Golden Globe et Actors Guild Awards.

À l’âge de vingt ans, elle était la troisième plus jeune actrice à être nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice, qu’elle a remporté deux ans plus tard pour sa performance en tant que Tiffany Maxwell dans “Silver Linings Playbook” dans la 85e édition. des récompenses, devenant la deuxième plus jeune actrice à le recevoir.

Actuellement Jennifer Lawrence Elle est plus amoureuse que jamais du galeriste Cooke Maroney et en fait, il a été récemment révélé qu’ils étaient les nouveaux propriétaires d’une immense propriété évaluée à 21,9 millions de dollars, située dans le condominium Edward J. Minskoff Equities à West Village.

La belle suite du couple est située au deuxième étage et dispose d’un espace extérieur à l’arrière selon les détails révélés par les médias.

Selon la rumeur, l’actrice et la galeriste se sont mariées secrètement en octobre dernier et ont maintenant tout le confort dans leur nouvelle maison, car la propriété dispose également d’une salle de sport, d’une piscine et d’un sauna.

En fait, c’est une source anonyme qui a révélé que l’Américaine Jennifer Lawrence et Cooke Maroney je sais ils se sont mariés au milieu d’une cérémonie intime avec ses proches comme témoins.

Tout semble indiquer que le couple se serait fiancé depuis février dernier de cette année et a finalement tenu sa promesse devant un juge et une petite fête dont plusieurs photos de la fête avec laquelle l’actrice et l’art le concessionnaire a célébré leur engagement, car comme prévu, un tel événement ne passait pas pour la presse.

C’est en septembre dernier que les rumeurs de mariage sont devenues plus grosses et que certains médias internationaux ont mentionné qu’ils auraient vu les mariés arriver à un état civil à New York avec des documents et en compagnie de leurs gardes du corps.

