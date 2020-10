La romance d’Adela Noriega l’a fait finir dans la maison des fous | Instagram

Actrice mexicaine Adela Noriega reconnue pour avoir participé à d’importantes telenovelas dans l’industrie a traversé un moment intense après la fin de sa relation avec son partenaire, il y a même ceux qui disent qu’elle s’est terminée dans le clinique psychiatrique.

Malgré le fait que l’actrice de 50 ans ait gardé sa vie personnelle hors des projecteurs et essaie toujours d’être réservée, il semble que certains médias trouvent toujours un moyen de connaître certains détails qui peuvent être impossibles à cacher.

Il y a des rumeurs selon lesquelles l’un des couples de Adela Noriega cela lui brisait le cœur à tel point qu’elle avait besoin d’une aide médicale et même psychologique.

Tout au long de sa carrière, il a été lié à certains collègues, acteurs et même politiciens tels que l’ancien président du Mexique Carlos Salinas de Gortari, n’étant pas la seule actrice à avoir été considérée comme la partenaire d’un homme politique important du pays, il existe plusieurs exemples.

Cependant c’était un relation amoureuse qu’il a eu avec l’un de ses collègues qui a commencé précisément sur le plateau d’enregistrement, mais qui a fini là quand même, ils affirment que cette relation sentimentale Adela Noriega n’a pas conclu en bons termes.

Sa co-star était l’acteur Eduardo Yañez avec qui il partageait les crédits de la telenovela “Guadalupe”, ce n’était pas la seule collaboration qu’ils avaient ensemble, ils ont également joué quatorze ans plus tard en 2008 “Fuego en la Sangre”, donc c’était son deuxième collaboration ensemble étant les personnages principaux.

La telenovela “Guadalupe” a été lancée le 31 mai 1993 et ​​s’est terminée le 17 juin 1994 par la société Televisa, Adela avait alors 24 ans, tandis que sa co-vedette avait respectivement 34 ans.

Des sources proches affirment que lorsqu’ils se sont rencontrés dans les enregistrements, ils ont commencé une romance, mais le couple ne l’a jamais officiellement reconnue, selon le portail El Heraldo, affirme également que le producteur en charge Andrei Zinca que l’histoire d’amour entre Adela Noriega et Eduardo commençait plutôt bien, mais au fil des mois, cela devenait de plus en plus compliqué et pouvait même affecter les enregistrements.

Zinca a affirmé que l’écrivain de mélodrame Delia Fiallo était chargé d’envoyer l’actrice directement à l’asile en utilisant une camisole de force, c’était une décision que l’écrivain devait peut-être prendre pour éviter des problèmes majeurs non seulement sur le plateau, ce qui affecterait encore plus les enregistrements, mais aussi l’actrice et l’acteur lui-même.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Les problèmes qui avaient surgi avec Noriega étaient ses retards, il commençait à être en retard pour ses appels, affectant grandement ses collègues et l’équipe de production elle-même, alors l’écrivain a décidé de “prendre la vie de son personnage”, apparemment Adela a compris qu’il était dans l’erreur et a commencé à avoir un meilleur comportement.

Adela Noriega est l’une des rares actrices au Mexique à prendre grand soin de sa vie privée, en fait on en sait très peu, un autre de ces grands exemples serait Fernando Colunga avec qui elle a également eu plusieurs collaborations avec l’actrice (ils ont une chimie impressionnante).

Au fil des années, les médias ont appris à respecter leurs décisions de ne parler de rien d’autre que de leurs projets en tant qu’artistes, mais cela attirera toujours l’attention pour en savoir un peu plus sur leur vie.

Il y a treize mélodrames auxquels il a participé Adela Noriega Tout au long de sa carrière, malgré le fait qu’il n’y en ait pas eu autant qu’il y paraît, il a réussi à gagner l’affection de ses followers et téléspectateurs, en termes de cinéma, il n’y a eu que deux rôles qu’il a joué.

Lisez aussi: Dix ans plus tard, Adela Noriega réapparaît et vit à Mexico