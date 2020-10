La romance entre Belinda et Christian Nodal se refroidit. Au revoir l’amour? | Réforme

Le beau couple de Belinda et Christian Nodal inquiète un peu leurs adeptes, alors qu’ils ont terminé un autre mois de copains et tout semble indiquer que les choses se sont refroidies entre les deux.

Belinda et Christian Nodal fêtent un autre mois de rencontre mais très différent du mois dernier, puisqu’ils ne se sont pas du tout parlé sur les réseaux sociaux.

La romance semble être entrée dans une zone plus froide, du moins dans ce qui a été vu sur les réseaux sociaux.

Et, contrairement à ce qui s’est passé il y a quelques semaines, Belinda et Nodal n’ont pas partagé de vidéos ensemble ni échangé des mots d’amour sur Instagram ou Twitter.

En fait, c’est dimanche dernier, 4 octobre, que ils se sont rencontrés un autre mois datant et bien que Belinda se souvienne de la date indiquant certains détails qu’elle a reçus, Nodal n’était pas du tout présente.

Il convient de mentionner que la chanteuse a montré qu’elle avait reçu un impressionnant arrangement de roses en forme de cœur, ainsi qu’une carte avec un message romantique.

Cependant, Nodal n’est apparu dans aucune vidéo avec elle et n’a pas fait référence au fait qu’il avait servi un autre mois avec l’actrice.

Dans ses publications les plus récentes sur Instagram, il n’y a pas de messages de l’autre, car Belinda n’était pas présente dans la publication de Christian à propos de sa nomination aux Latin Grammy dans la catégorie “Meilleur album pop vocal” et le jeune homme n’a pas commenté le plus récent photo d’elle, celle qui a posé avec un long chemisier.

Ce qui a le plus surpris, c’est que les démonstrations d’affection pour leur nouveau mois de copains n’étaient pas du tout similaires à celles de septembre dernier.

Comme vous vous en souvenez peut-être, à cette époque, ils sont devenus une tendance sur les réseaux sociaux car ils profitaient d’un dîner décoré de détails personnalisés, tels que des assiettes et un gâteau avec les émojis de la souris et du panda auxquels ils s’identifient.

Il y avait aussi de la musique live et la projection d’une vidéo réunissant certains des meilleurs moments de leurs semaines de romance.

Comme cela ne suffisait pas, la célébration comprenait un échange de cadeaux coûteux, car Belinda a offert à la chanteuse un bracelet signature Tous qu’elle a elle-même conçu, avec le numéro 4 et le symbole de l’infini, et qui était orné de diamants.

Tandis que Christian lui a offert un collier avec un pendentif qui disait «Nodeli», comme ses adeptes appellent le couple, également orné de diamants.

Il est à noter que pendant tout ce temps, celui qui semblait le plus expressif dans la relation avait été Nodal, puisque c’était lui qui avait fait connaître la relation avec une photo sur Instagram avec Belinda dans laquelle il écrivait «Je t’aime».

En fait, jusqu’à il y a quelques semaines, ils partageaient une partie de leur intimité avec leurs followers grâce à quelques vidéos sur leur Instagram.

Le 19 septembre, ils ont eu un dîner romantique et Belinda a partagé des vidéos où elle avait l’air affectueuse avec Nodal et le jeune homme a également partagé une vidéo qui les montrait très détendus en train de profiter d’une séance de pipe à eau.

Le chanteur a également exposé des photographies de Nodal dans sa facette la plus simple, car cela a fait le bonheur de certains enfants qui vendaient des bonbons dans la rue en achetant leurs marchandises et en discutant avec eux pendant quelques minutes.

Ce même week-end, l’interprète de “Probably” a partagé une photo avec Belinda sur son compte Twitter et a écrit “Je ne me suis jamais senti aussi sur mesure”, ce qui montrait son amour.

Et quelques jours plus tard, il a révélé à travers le même réseau social que son prochain album s’appellera “Made to measure” ce qui montre qu’il sera plein de chansons romantiques, laissant de côté le manque d’amour.

En revanche, Ben Talei, l’ex-petit ami de Belinda, en a profité pour revivre la polémique sur les tatouages ​​avec le visage de la célèbre chanteuse, puisque ce sont plusieurs de ses petits amis qui lui ont tatoué quelque chose.

Et c’est lors de l’émission “El gordo y la flaca” que le chirurgien a révélé qu’il était également sur le point de se faire tatouer un dessin en relation avec Belinda et en fait parce qu’elle le lui avait demandé.

