“La Rosalía” fraîche et coquette montre sa silhouette en maillot de bain | .

Chanteuse espagnole Rosalia Son physique a radicalement changé, aujourd’hui ils ont l’air beaucoup plus jolis que la normale car elle a perdu beaucoup de poids, ce que l’on peut voir dans un maillot de bain beige complet.

Rosalía était sur un yacht profitant du soleil tout en se couvrant un peu le visage, elle avait aussi un verre dans une de ses mains, peut-être pour résister un peu au soleil.

En plus de sa beauté, Rosalía a toujours été caractérisée par sa beauté particulière, sa personnalité et surtout, par son goût extravagant pour les vêtements, les accessoires et ses ongles particuliers.

Ce qui a beaucoup retenu l’attention à propos de cette tenue, c’est qu’elle est extrêmement simple, comparée à d’autres que l’interprète de “Malamente” a décidé de porter, elle ne porte même pas d’accessoires comme ceux qu’elle porte habituellement, seulement un simple bracelet et une bague, quelque chose qui a également attiré l’attention de la photo est qu’elle n’a pas de clous.

Pour dire la vérité, il y a deux images qui Rosalia Il a décidé de partager, bien que les deux soient un peu similaires, le second est pris sous un angle légèrement incliné montrant une grande partie de ses jambes dans une perspective basse, ce qui donne à sa silhouette davantage l’air.

Bien que Rosalía ait toujours eu un corps spectaculaire aujourd’hui, on peut dire qu’elle a l’air plus belle que jamais, peut-être qu’elle n’a pas perdu de poids de manière drastique, mais une grande différence peut être remarquée il y a quelques mois.

Si vous voulez voir les photos, cliquez sur le LIEN SUIVANT.

Sur son compte Instagram officiel, Rosalía compte environ 13 millions 800 mille followers, parmi lesquels un grand nombre de célébrités comme elle et qui se consacrent non seulement à la musique, mais aussi au théâtre et cela pourrait même être cela. grands entrepreneurs et personnalités importantes ce ne serait pas une surprise de savoir qu’ils la suivent aussi.

Les premiers messages auxquels ils ont écrit Rosalia Ils viennent de grandes célébrités comme elle, parmi lesquelles Evaluna, Rebeca León, Natalia Ferviú, entre autres et évidemment ses fans ne pouvaient pas manquer cette occasion de commenter sa beauté avec le maillot de bain complet qui prend du temps. .

Bien qu’il compte des millions d’adeptes, il ne compte que 16 431 messages, bien qu’apparemment ce ne soit pas un montant assez élevé, il ne passe pas inaperçu.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Rosalia Elle est généralement assez sobre avec ses publications, même s’il faut préciser que, comme toute femme vaniteuse, elle est également fascinée de montrer sa silhouette et peut-être les progrès qu’elle a réalisés au cours de ces mois, probablement dans l’alimentation et l’exercice, qui ont été assez réussis.

Dans ses publications, Rosalía ne montre généralement pas autant de peau, mais dans les rares occasions où elle l’a fait, à cause de cela, elle a attiré beaucoup d’attention précisément parce qu’elle ne le fait pas continuellement.

Tout le monde attend qu’il lance un nouveau projet car sa musique et les paroles de ses chansons ont captivé des millions de personnes, il continuera sûrement à le faire dans de nombreuses années encore “La Rosalía” comme elle est également connue est une star et poète de musique et paroles.

A 27 ans, Rosalía est devenue l’une des plus grandes artistes musicales de tous les temps, nul doute qu’elle en est venue à changer de bois musical.

Récemment, son nom est devenu une tendance sur les réseaux sociaux car son ex-partenaire a lancé un nouveau single où il y avait beaucoup de références à l’interprète de “D’ici tu ne sors pas” bien qu’elle ne fasse pas de commentaire à ce sujet.

Lire aussi: Rosalía montre ses dents en or à la Harry Potter